Curry llega a 10 mil intentos de triples en revés de los Warriors ante Mavericks

Dallas, Estados Unidos.- Ni la jornada histórica de Stephen Curry pudo evitar que los Golden State Warriors cayeran por 123-115 el jueves por la noche en su visita a los Dallas Mavericks, quienes ganaron su cuarto partido consecutivo, su mejor marca de la temporada.

Curry, quien anotó 38 puntos y se fue 8 de 15 en triples, se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en intentar 10,000 tiros desde más allá del arco. Con su actuación de esa noche, Curry tiene ahora 4,222 triples en 10,007 intentos.

Naji Marshall encabezó el triunfo de los Mavericks con 30 puntos y nueve asistencias, sus máximos de la temporada; mientras que el novato Cooper Flagg anotó 21 puntos y sumó un récord personal de 11 rebotes en 30 minutos, cuando se suponía que iba a estar limitado a 20-25 minutos en su segundo partido de regreso tras sufrir un esguince en el tobillo izquierdo.

Flagg intenta pasar el balón ante la presión defensiva

Max Christie también anotó 21 puntos, Brandon Williams anotó 19 desde el banquillo y Dwight Powell anotó 10 puntos y capturó 12 rebotes. Klay Thompson anotó dos triples en la primera mitad para seis puntos contra su antiguo equipo.

Los Warriors se adelantaban a mitad del último cuarto cuando Draymond Green fue sancionado por una falta flagrante que le llevó a discutir con los árbitros. Menos de un minuto después, otra falta de Green fue revisada, pero no fue señalada como flagrante. Green discutió de todos modos y fue al banquillo tras la segunda falta, y los Mavs continuaron con un parcial de 11-0 que comenzó tras la falta flagrante. Green fue eliminado por faltas con 3:50 restantes.

Jonathan Kuminga anotó 10 puntos en 9 minutos antes de marcharse con dolor en la rodilla izquierda en la primera parte. Cayó torpemente sobre la rodilla mientras regateaba toda la cancha, prendiendo las alarmas en Golden State, que cayeron a 0-2 desde la lesión de rodilla que Jimmy Butler le puso fin a la temporada.

Curry encestó ocho intentos de triples

Fuente: Tribuna del Yaqui