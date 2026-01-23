De Argentina a la Liga MX; Bravos de Juárez confirma a delantero como refuerzo en el Clausura 2026

Ciudad de México.- Tras varias semanas de rumores y negociaciones, los Bravos de Juárez anunciaron que tendrán a un nuevo delantero para el Clausura 2026 y llega procedente del balompié de Argentina. El conjunto fronterizo confirmó al atacante mexicano, Luca Martínez Dupuy, como su nuevo refuerzo.

Desde antes de que comenzara el actual torneo de la Liga MX, se filtró que Juárez estaba en negociaciones con el delantero nacido en San Luis Potosí, pero con ascendencia argentina, por lo que desde pequeña edad se trasladó a dicho país. Desde el 2019, Martínez Dupuy fue fichado por Rosario Central, con quienes estuvo a lo largo de seis años y, antes de la temporada anterior, fue comprado por Godoy Cruz.

En total, durante el 2025, Luca participó en 34 compromisos, incluyendo el Apertura y Clausura, además de la Copa Sudamericana y la Copa Argentina. En dichas competencias, el delantero anotó cuatro goles y tuvo una asistencia, acumulando poco menos de mil 500 minutos en cancha; Godoy Cruz descendió de la Liga Profesional de Fútbol de AFA (LPF) a la Primera Nacional (Segunda División), por lo que el mexicano buscó nuevas oportunidades.

— FC Juárez (@fcjuarezoficial) January 23, 2026

Luego de tener acercamientos desde los primeros días del 2026, las negociaciones entre la directiva de Juárez y los agentes de Luca Martínez llegaron a buen puerto y fue oficializado su arribo a la Liga MX. Mediante las redes sociales del equipo, se dio a conocer que el delantero ya se encontraba en la ciudad fronteriza y sostendría su primer entrenamiento con el equipo durante la tarde del 23 de enero.

Así mismo, el propio jugador confirmó que verá actividad en el próximo compromiso de Juárez, cuando reciban al Cruz Azul el próximo viernes 30 de enero. De manera extraoficial, se informó que Luca Martínez Dupuy llegó cedido de Godoy Cruz, en un acuerdo de un año que incluye una cláusula de compra definitiva.

Luca está listo para verlos en el estadio este próximo viernes, afición. pic.twitter.com/Y5EuLpo3Io — FC Juárez (@fcjuarezoficial) January 23, 2026

Con esta incorporación, además de otras firmas importantes como la de Javier Aquino, los Bravos de Juárez intentarán superar lo logrado en el torneo anterior cuando alcanzaron a disputar un partido de Liguilla por primera ocasión en su historia. El conjunto fronterizo se encuentra en la novena posición del Clausura 2026 luego de haber conseguido un triunfo y un empate en las tres jornadas celebradas.

uD83EuDD1D Luca Martínez Dupuy ya es BRAVO

Dicen que si somos el uno para el otro, tarde o temprano nos encontraríamos. pic.twitter.com/x6eleRAQJq — FC Juárez (@fcjuarezoficial) January 23, 2026

