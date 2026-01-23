De brillar en Sonora a ser figura del CMLL: Entrevista con 'El Hijo Prodigo' de Obregón; El Elemental

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras años de ausencia, 'El Hijo Pródigo' de Ciudad Obregón; El Elemental regresa, pero como una de las figuras más importantes que tiene actualmente el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). El luchador forma parte de la cartelera que presentará la empresa 'Seria y Estable' este sábado 24 de enero en el Gimnasio Municipal, donde también verán actividad estrellas como Místico y Último Guerrero.

Un cajemense más

El también conocido como 'El León del Norte' confesó para Tribuna que, aunque nació en Mérida, Yucatán, él se considera un cajemense más, pues fue en esta tierra donde su legado como luchador comenzó a escribirse. "El regresar me hace sentir muy feliz, me siento un cajemense más; aquí empezaron mis primeras luchas, aquí desarrollé esa seguridad de creer que podía vivir de la lucha. Ciudad Obregón es mi corazón, así de simple, no hubiera sido lo que soy tanto profesional como personal sin Obregón", declaró en exclusiva.

El Elemental en sus inicios en Ciudad Obregón

Aunque en Sonora, El Elemental tuvo la oportunidad de ganar campeonatos, encabezar carteleras y ser reconocido por la gente, hay algo que no olvida: la rivalidad que por años tuvo ante Willy Cortez y Blue Star. "Willy Cortez y Blue Star fueron los luchadores más duros, porque fueron los luchadores a los que más les batallé, fueron grandes maestros míos, les aprendí golpes, llaves y bases. Todo eso me sirvió para brillar en México".

Todo valió la pena

Fue en 2020 cuando el gladiador empacó sus maletas y dejó esa tierra donde ya era una figura, pero no fue nada fácil, debido a que significó empezar desde cero e intentar ganarse un nombre a nivel nacional. "Cuando tomé la decisión de irme, fue muy difícil, dejé todo, pero me fui para buscar algo mejor y poner la lucha sonorense en lo más alto. La carrera del luchador es difícil, nadie te va a decir cómo te va a ir, todo depende de la garra, dedicación, comemos mal, no comemos, pero hay que cumplir el sueño", comentó.

El Elemental se ha ido ganando un camino

La dedicación que le puso al deporte durante años y el hambre de salir adelante fueron la llave para que El Elemental rápidamente diera de qué hablar en la Arena México; si bien es cierto que siempre confió en sus habilidades, jamás pensó que su ascenso sería inmediato.

Ha sido difícil, pero no hay imposibles; debuté en octubre y en enero ya estaba en luchas estelares. Yo sabía que iba a llegar lejos, llegar a la Arena México y ser estelar, pero el hecho de que se diera rápido me sorprendió por completo. Ahora enfrentar a Atlantis, Blue Panther, son cosas que realmente guardo en el corazón".

Sueña con ser leyenda

Hoy en día, El Elemental es una de las caras a seguir en el pancracio nacional, ya que su nombre es garantía de espectáculo en cualquier lugar donde se pare, ya sea Japón o diferentes estados de la República Mexicana, y todo se lo debe a Ciudad Obregón.

"Todo ha valido la pena, ahora con este tipo de carteleras y este tipo de figuras que vienen, algo bueno viene; apenas es el principio de una gran historia de la lucha libre cajemense. Sueño con tener una carrera como esas grandes figuras, quiero un día pararme arriba del ring, levantar las manos y que la gente sepa quién soy".

La función comenzó con gran intensidad, y fueron El Elemental y Yutani quienes lograron imponer su estilo y derrotar a Dragón de Fuego y Dragón Legendario en una contienda llena de dinamismo.



uD83DuDCFA En vivo para nivel Leyenda: https://t.co/IhcCLKAidb|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/SuslfpeHmM — Arena México (@Arena_MX) October 25, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui