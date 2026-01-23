¡Es oficial! Miguel Borja no jugará para el Cruz Azul; fue presentado por el AlWas de Medio Oriente

Ciudad de México.- Tras un mes entre rumores y especulaciones, Miguel Borja rompió el silencio sobre su fichaje fallido con el Cruz Azul, confirmando que regresará a escuchar ofertas en el futbol internacional. El 'Colibrí' no pudo concretar su firma con 'La Máquina' luego de que no se liberara una plaza de jugador No Formado en México, por lo que terminó firmando con un equipo de Medio Oriente.

El atacante colombiano arribó a México desde el 28 de diciembre del 2025 para afinar los detalles finales en su acuerdo con el conjunto cementero, aunque para plasmar su firma, debía esperar a que se le encontrara una nueva casa para Mateusz Bogusz. Pasó más de un mes entrenando separado del grupo en las instalaciones de La Noria mientras la directiva buscaba las opciones para destrabar su arribo formal.

El Clausura 2026 arrancó y ya transcurrieron tres jornadas, pero el tema de Borja nunca se pudo solucionar; luego de que varios periodistas aseguraran que el fichaje no llegaría a buen puerto, el sudamericano rompió el silencio, confirmando que no arribará a la Liga MX. "Desafortunadamente, la liberación del cupo de extranjeros se extendió más de lo esperado, lo que me llevó a escuchar otras opciones ante la imposibilidad de jugar".

Me voy con una grata impresión y muy agradecido con cada persona del Club por el gran trato y la confianza brindada. Solo me queda desearles los mayores éxitos, y quizás en otra ocasión nuestros caminos se vuelvan a cruzar".

Miguel Borja da su postura tras caerse su fichaje con @CruzAzul pic.twitter.com/kZWoyF9vkm — Adrián Esparza OteouD83DuDC8E (@A_EsparzaOteo) January 23, 2026

También destacó la transparencia con la que fue manejado su fichaje, quitando la responsabilidad al cuerpo técnico del Cruz Azul y también a su presidente, pues trabajaron para poder concretar su firma. Apenas unas horas después de que Borja emitiera el comunicado, fue presentado de manera oficial por el AlWas.

¿Cuál será su nuevo equipo?

Luego de las idas y vueltas con el conjunto mexicano, Miguel Borja fue confirmado como nuevo jugador del AlWasl SC, equipo originario de los Emiratos Árabes Unidos, fundado en mayo de 1974 que disputa la UAE Pro League.

Fuente: Tribuna del Yaqui