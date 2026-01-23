Fernando Mendoza se declara elegible para el Draft de la NFL... y Raiders esperan

Indianápolis, Estados Unidos.- Convertido en el jugador del momento en el futbol americano colegial, después de su histórica temporada con la Universidad de Indiana, Fernando Mendoza dio a conocer una noticia que ya era un secreto a voces: renunciará a la próxima temporada en la NCAA para apuntar a la NFL en el Draft, declarándose elegible para el evento del próximo mes de abril.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Mendoza confirmó su elegibilidad para el Draft 2026, en donde se espera que él sea el pick número uno y ya tiene un posible destino: Las Vegas, donde el equipo de los Raiders se hizo acreedor a ello después de finalizar como el peor equipo de la temporada de la NFL.

Mendoza coronó una campaña de ensueño con Indiana

Vamos a trabajar", escribió Mendoza en una publicación en redes sociales que incluía un vídeo de los mejores momentos. "¡Me siento honrado de anunciar que oficialmente me declaro para el Draft de la NFL 2026!"

De esta manera, el ganador del Trofeo Heisman, quien llevó a Indiana a una temporada de 16-0 y a su primer campeonato nacional con una victoria por 27-21 contra Miami el lunes por la noche, podría aterrizar en la ciudad del pecado.

Fernando Mendoza has updated his LinkedIn uD83DuDC40



And it's everything you would expect and moreuD83DuDE02uD83DuDC4F pic.twitter.com/VALPLLbOyK — FOX College Football (@CFBONFOX) January 21, 2026

El mariscal de campo junior completó el 72 por ciento de sus pases esta temporada para 3,535 yardas, con 41 touchdowns y seis intercepciones. También corrió para siete anotaciones y jugó uno de sus mejores resultados en el College Football Playoff, con ocho pases de touchdown y ninguna intercepción, además de anotar un touchdown clave en los últimos minutos en una carrera espectacular de 12 yardas en cuarta y cuatro. Amplió la ventaja de Indiana a 24-14 en el último cuarto.

La decisión de Mendoza de hacerse profesional se consideró una formalidad. Los Hoosiers aparentemente desviaron sus intenciones en la NFL cuando ficharon al quarterback de TCU, Josh Hoover, durante la ventana abierta del portal de transferencias.

Mendoza, de raíces cubanas, es considerado el mejor quarterback del draft tras el anuncio de Dante Moore, de Oregon, de que volvería a estudiar para la temporada 2026. Y los Raiders necesitan desesperadamente un mejor juego de quarterback tras un 3-14 en 2025 y asegurar la primera elección global tras una derrota ante los New York Giants en la semana 17. La franquicia tendrá también un nuevo entrenador tras despedir al veterano Pete Carroll tras una temporada.

Raiders están urgidos de un mariscal de campo

Fuente: Tribuna del Yaqui