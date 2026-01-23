Ferrari presenta su nuevo livery para la temporada de F1; Hamilton estrena el SF-26 en Fiorano

Ciudad de México.- El inicio de la temporada 2026 se está acercando a pasos agigantados y ante ello, las escuderías están realizando sus ajustes finales previo a la primera sesión oficial en el Circuito de Barcelona-Catalunya. Uno de los equipos que tendrá participación es Ferrari, quien ya realizó la presentación del livery que usarán por todo el año y también Lewis Hamilton se encargó de ponerlo en la pista.

El 'Cavallino Rampante' busca tener una nueva faceta luego de las decepcionantes temporadas que ha presentado en años recientes, donde ha quedado relegada al segundo plano, cayendo hasta el cuarto puesto en la pelea por el Campeonato de Constructores. En el tema de pilotos también han tenido un déficit de consideración, sobre todo con Hamilton, quien en su primer año con Ferrari no pudo conseguir un podio.

La presentación de la decoración se realizó a través de las redes sociales del equipo y optaron por revivir una de las mejores épocas de la escudería, ya que los detalles emulan al monoplaza usado por Niki Lauda en 1975. Ferrari volvió a usar el rojo brillante, dejando de lado el color mate que usaron en años anteriores; también, la tapa del motor y parte del habitáculo del piloto se tiñeron de blanco.

Built for the 2026 season uD83DuDC4A The SF-26 takes the stage. pic.twitter.com/zDQs6XAQsP — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 23, 2026

Hamilton lo lleva a pista

Tal y como ha sucedido de manera tradicional, apenas se realizó la presentación, Ferrari tuvo su filming day en el Circuito de Fiorano, pista privada oficial de la escudería. Pese a que se contó con la presencia de Charles Leclerc, considerado el piloto principal, fue Lewis el que se encargó de dar los primeros giros en el nuevo monoplaza.

Sound ON! uD83DuDD0A The SF-26 comes to life! pic.twitter.com/aC1M0K58V3 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 23, 2026

De acuerdo con los medios locales que pudieron presenciar la sesión a través de las vallas de protección, apenas transcurrieron 10 minutos y el SF-26 se detuvo de manera repentina en la recta principal del circuito. Algunas imágenes filtradas mostraron el momento en el que los mecánicos salieron al circuito y llevaron el auto hasta el box con el motor apagado.

Si bien este peculiar hecho levantó rumores sobre una falla en la unidad de potencia, Sky Sports Italia afirmó que esto se trataba de una detención intencional y no una falla. Los shakedowns tienen una cantidad máxima de kilómetros permitidos y la información indica que Ferrari estaba cerca de sobrepasarlos, por lo que se decidió detener el monoplaza en plena recta para no romper el reglamento.

Sky Italia explained that there were no issues with the Ferrari SF-26.



Lewis Hamilton stopped on track simply as part of the plan to maximize the allowed mileage for the run.#F1 #Ferrari #SF26 #LewisHamilton #F12026 #F1Grids pic.twitter.com/HHmRJpGwVF — F1grids (@F1gridx) January 23, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui