James Rodríguez sigue sin equipo y su participación en el Mundial 2026 con Colombia está en riesgo

Ciudad de México.- Luego de finalizar su acuerdo con el León FC, James Rodríguez no ha podido encontrar un nuevo equipo y, con menos de cinco meses para que inicie la Copa del Mundo 2026, se puso en riesgo su convocatoria con la selección de Colombia. El atacante sudamericano permanece como agente libre sin tener actividad oficial y ha tenido que entrenar de manera individual mientras espera una oferta formal.

Rodríguez causó un gran revuelo cuando se anunció su arribo a la Liga MX, pero luego de un año defendiendo los colores del equipo del Bajío, fue dado de baja ante las constantes lesiones y sin haber cumplido con las expectativas de los aficionados. En total, el atacante colombiano disputó 34 compromisos con la playera del León, en la que apenas anotó cinco goles y puso nueve asistencias en más de 2 mil 500 minutos.

#Deportes | James Rodríguez dejará al León al finalizar el Apertura 2025; 'Nacho' Ambríz confirma su salida ?https://t.co/Fe1N19LQwA — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 8, 2025

El último partido oficial para el delantero fue en la jornada 17 del Apertura 2025 cuando se enfrentaron al Puebla; en dicho compromiso, James jugó durante 84 minutos portando el gafete de capitán y, aunque no marcó, puso una asistencia. Desde su salida, se especuló que otros clubes mexicanos habían comenzado negociaciones con los agentes del colombiano, aunque ninguno de ellos se pudo concretar.

También se manejó que la MLS sería su siguiente casa, ya que era una de las ligas que comenzaba más tarde y, por ende, tendría mayor tiempo para negociar y adaptarse. Dicha información fue desmentida públicamente por Tom Bogert, periodista de The Athletic, que aseguró que el Austin FC y los otros equipos mencionados no tenían intenciones de ficharlo.

once again i am here to say the line in regards to james rodriguez rumors.......



No, Austin FC is not trying to sign James Rodriguez. No approach. No conversations. No offers.



Just like the James-to-Orlando rumors and the other 22 MLS clubs he's been linked with pic.twitter.com/8BEsNJSuLQ — Tom Bogert (@tombogert) January 20, 2026

Este panorama no es algo nuevo para el jugador, ya que en el 2023 estuvo por más de 100 días en la agencia libre; James rescindió su acuerdo con el Olympiacos el 13 de abril y permaneció sin equipo hasta el 29 de julio, cuando fue firmado por el Sao Paulo. A diferencia de aquella ocasión, ahora tiene el tiempo en contra para poder encontrar un equipo y estar en ritmo en caso de que Colombia lo llame al Mundial 2026.

Hoy el margen de maniobra es menor. Los principales mercados que aparecen como posibles destinos tienen plazos de cierre cercanos: las ligas europeas cerrarán su ventana de transferencias a inicios de febrero mientras que México, Colombia y la MLS lo harán entre febrero y marzo, por lo que James Rodríguez tiene que aclarar su panorama pronto o resignarse a perder la oportunidad de disputar la justa mundialista.

¿James quiere entrenar en Guarne? Nacional lo negóhttps://t.co/NXnOTecQnC — ESPN Colombia (@ESPNColombia) January 23, 2026

