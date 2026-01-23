Javier Aguirre descarta que Chivas del Guadalajara sean la base de México en el Mundial 2026

Ciudad de México.- La Selección Mexicana tuvo su primer partido amistoso del año, reanudando así su preparación a menos de cinco meses para que llegue el silbatazo inicial de la Copa del Mundo 2026. Para la gira por Sudamérica, Javier Aguirre convocó a ocho jugadores de Chivas del Guadalajara, aunque el estratega del 'Tricolor' descartó que el club de la Liga MX sea la base del combinado de cara a la justa mundialista.

México regresó a la cancha del Estadio Rommel Fernández, donde tuvo el mítico partido en el cual se consiguió el acceso al repechaje para el Mundial de Brasil 2014, ayudado por resultados de otras plazas. En el primer encuentro del 2026, la Selección Mexicana se quedó con el triunfo por la mínima diferencia luego de un agónico gol en propia puerta, cortesía del defensivo Richard Peralta.

¡Gol de México!



Richard Peralta en propia puerta sobre el 90+3'.

En dicho encuentro, fueron utilizados siete de los ocho jugadores del 'Rebaño Sagrado', seis de ellos en el 11 titular: Raúl ‘Tala’ Rangel, Richard Ledezma, Bryan González, Luis Romo, Brian Gutiérrez y 'Piojo' Alvarado iniciaron el partido, mientras que Armando 'Hormiga' González entró de cambio en el segundo tiempo. Ante esto, el 'Vasco' destacó que no hayan sido utilizados por ser de Chivas, ya que no se percató de eso hasta que había sido publicada la alineación.

Cuando hicimos la alineación, no había reparado que eran seis de Guadalajara, pero no me gusta personalizar, no veo camisetas; muchos de ellos hicieron un trabajo más que correcto".

"NO VEO CAMISETAS"



Javier Aguirre habla de los seis jugadores de Chivas en la alineación titular.

Aunque no haya sido con dicha intención, el hecho de que el Guadalajara sea el mayor aportador a la selección es el fiel reflejo de lo ocurrido en la Liga MX, ya que las Chivas son el equipo que mayor arranque ha tenido en el Clausura 2026. El único jugador del 'Rebaño' que no entró a la cancha fue Ángel Sepúlveda, ya que se le dio prioridad a Germán Berterame y a la 'Hormiga'.

Aguirre ve más allá del resultado

Más allá de haber conseguido la victoria, Javier Aguirre destacó el funcionamiento del equipo, además de asegurar que no le importaba el tener seis encuentros sin triunfo, ya que él se concentraba en buscar a jugadores que rindieran y considerarlos para la Copa del Mundo 2026. "El resultado no es lo prioritario; entiendo que a seis partidos se comienza a hacer la bola de nieve".

"LO BUENO QUE TENEMOS UN EQUIPO EN EL QUE NADIE DESENTONA"



Javier Aguirre, DT del Tricolor tras vencer a Panamá

