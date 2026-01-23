Jovic sigue el consejo de Djokovic y sorprende a Paolini en el Abierto de Australia

Melbourne, Australia.- Iva Jovic, la jugadora más joven del Top 100, dio la mayor sorpresa del Abierto de Australia hasta la fecha al derrotar por 6-2, 7-6(3) en tercera ronda a Jasmine Paolini, cabeza de serie número 7, en duelo celebrado este viernes.

Jovic, de 18 años, dice que recurrió a la mejor fuente posible para consejos sobre tenis cuando habló con Novak Djokovic antes de su partido de tercera ronda contra Paolini. Fuera lo que fuera lo que le haya dicho, funcionó el viernes para la estadounidense en su sorprendente victoria.

Con ello, la juvenil jugadora tomó revancha de su derrota en dos sets ante Paolini, dos veces finalista de un Grand Slam, en el Abierto de Estados Unidos del año pasado y avanzó a la segunda semana de un torneo de Grand Slam por primera vez.

En realidad, hablé un poco con Novak ayer. Así que fue bastante increíble", dijo Jovic en su rueda de prensa. "Me dio algunos consejos muy atentos para mi juego y algo que puedo intentar incorporar en este partido que acabo de jugar".

La conexión con Djokovic se vio reforzada por el hecho de que su padre es serbio, y Nole, poseedor de un récord de 24 títulos de Grand Slam, es un icono nacional en su Serbia natal. Jovic ha visitado regularmente Belgrado y la ciudad sureña de Leskovac, donde tiene mucha familia.

Jovic avanzó a la siguiente ronda en Australia

Tras una victoria anterior en el torneo, Jovic habló en una entrevista televisiva en la cancha sobre cuánto admiraba a Monica Seles y Djokovic, y cómo era "genial jugar un torneo en el que él también está participando. Siempre piensas un poco en esos momentos en los que vas a conocer a tus ídolos, y creo que a veces para ciertas personas puede ser un poco desalentador si no son tan amables o tan abiertos como esperabas", dijo Jovic este viernes.

"Creo que es casi más amable y atento fuera de las cámaras que lo que ha mostrado. Quiero decir, es tan inteligente y con mucha inteligencia y realmente quiere ayudar a la generación más joven. Así que estoy muy agradecida de recibir ese consejo".

