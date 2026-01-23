Naranjeros de Hermosillo tiene debut esperanzador en la Liga Mexicana de Softbol

Hermosillo, Sonora.- La espera terminó, pues este jueves 22 de enero por la noche, se puso en marcha la tercera edición de la Liga Mexicana de Softbol (LMS), donde Naranjeros de Hermosillo comenzó con el pie derecho el torneo, al superar a las Bravas de León 11-8 en el estadio Domingo Santana.

Acciones

Las emociones comenzaron desde la apertura de la primera entrada cuando las visitantes tomaron ventaja ante los lanzamientos de la abridora de las Bravas, Rachel García. Kyleigh Sand conectó imparable, Uxua Modrego recibió base por golpe y Morgan Smith llenó las bases conectando sencillo; posteriormente, Sona Halajian, con doblete entre jardín derecho y central, vació las bases para así colocar el juego 3-0.

Esta noche se apareció la H en León uD83DuDCA5uD83EuDD20uD83CuDF4AuD83EuDD4E pic.twitter.com/vOaMg6xSoZ — Naranjeros Softbol Femenil uD83EuDD4E (@Naranjeroslms) January 23, 2026

La escuadra de la nación naranja aumentó la ventaja en la segunda cuando, con corredora en la antesala, Kyleigh Sand roleteó y, en error de la short stop Makena Brocki, anotó Lincavage la cuarta carrera. En el siguiente turno, Morgan Smith conectó su primer cuadrangular de la temporada y así puso el 6-0.

En el quinto inning, León hizo valer su nombre y se puso bravas, igualando la pizarra, fabricando un rally de cuatro carreras ante Morgan Smith. El gusto les duró poco, ya que Naranjeros Softbol Femenil retomó la ventaja en la apertura del sexto inning cuando conectó imparable que trajo la séptima anotación para Hermosillo y después Giulia Koutsoyanopulus con doblete al jardín central remolcó otras dos.

Sona Halajian entró como relevista en la sexta y en wild pitch se pusieron las acciones 9-7, pero en la séptima las sonorenses volvieron a la carga con otras tres rayitas. León descontó en la parte baja del séptimo gracias a un cuadrangular solitario de Cassandra Valdez que acortó la diferencia a tres carreras, pero no fue suficiente.

El triunfo fue para Morgan Smith, quien también destacó a la ofensiva; la derrota cargó Cassandra Valdez y Ana Rosas se apuntó el salvamento. Este viernes concluirá la serie. Las acciones comenzarán a las 20:00 horas, tiempo del centro (19:00 horas, tiempo de Sonora).

Juego de ofensivas

Fuente: Tribuna del Yaqui