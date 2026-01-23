No es Argentina: Selección Mexicana podría enfrentar a equipo multicampeón antes del Mundial 2026

Ciudad de México.- La Selección Mexicana sigue buscando rivales de peso en su preparación para la Copa del Mundo 2026 y, luego de varios intentos de enfrentar a Argentina, estaría cerca de firmar el acuerdo para medirse contra otro equipo multicampeón. La información proviene de una fuente cercana al 'Tricolor' y a la Federación Mexicana de Futbol, por lo que en las próximas semanas pudiera oficializarse.

El combinado mexicano se encuentra en medio de una gira por Sudamérica, en la que tuvo su primer duelo oficial contra Panamá en la cancha del Estadio Rommel Fernández y, con un gol en propia puerta de Richard Peralta, la Selección Mexicana se quedó con la victoria. Este triunfo para los dirigidos por Javier Aguirre sirvió para cortar una racha de 200 días sin alcanzar el triunfo, luego de cuatro empates y dos derrotas en ese lapso.

Fue en la transmisión de dicho encuentro que un insider de la Selección Mexicana reveló los planes de la FMF para los meses previos a la jornada inaugural del Mundial 2026. Gibrán Araige, reportero de TUDN, confirmó en primera instancia la cancelación del partido contra Argentina luego de que no se pudiera llegar a un acuerdo.

Ante la liberación de la última fecha FIFA previa a la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana se pudiera enfrentar a Brasil, tentativamente el día sábado 30 de mayo. También, informó que dicho partido no se celebraría en Las Vegas como se había manejado, sino que se estaría eligiendo un venue de Los Ángeles, Estados Unidos.

¡El amistoso que está buscando México con una selección TOP para mayo y ojo al que se cayó! ¡Ya no podremos ver al GOAT!

Aun con el adelanto por parte del periodista, se destacó que aún no hay nada oficial y se deberá esperar al anuncio por parte de la FMF. Por último, comentó que, además del partido contra la 'Scratch du Oro', se podrían anunciar hasta tres amistosos que servirán como preparación para la justa internacional y dos de ellos serían en México.

Antecedentes entre México y Brasil

Hasta ahora, estas dos selecciones se han enfrentado en 41 ocasiones, en las que Brasil queda con mejores dividendos luego de haber conseguido 24 triunfos contra solo 10 de México y siete empates. Su cruce más reciente fue durante un partido amistoso en junio del 2024, el mismo que finalizó a favor de los sudamericanos con marcador de tres anotaciones por dos.

