Óscar Álvarez Jr. peleará en la cartelera de 'Vaquero' contra 'Sugar': El sonorense va contra un invicto

Ciudad Obregón, Sonora.- Óscar Álvarez Jr. tiene la oportunidad de volver a las grandes ligas del boxeo, pues el pugilista cajemense verá actividad en una de las veladas más importantes del año, el próximo 28 de febrero en Desert Diamond Arena, Glendale, Arizona.

El sonorense chocará ante el estadounidense Trini Ochoa, quien tiene una marca perfecta de 21 victorias, sin derrotas y nueve nocauts. La contienda será a ocho asaltos en la división de los superligeros, y formará parte de la función que encabezarán los mexicanos Emanuel 'Vaquero' Navarrete y Eduardo 'Sugar' Nuñez.

Álvarez Jr. se presenta a este desafío con una marca de 14 victorias, dos derrotas y 12 nocauts; además, sus últimos cinco duelos los ha resuelto por la vía rápida, el más reciente el pasado agosto del 2025, cuando fulminó en tan solo dos episodios al mexicano Abraham López.

Aunque el sonorense estaba presupuestado para subir al ring en marzo en Ciudad Obregón, recibió de último momento la oportunidad de subir al ring en una cartelera internacional, que será transmitida a nivel mundial por la plataforma digital de DAZN.

Con tan solo 22 años, Óscar Álvarez Jr. tendrá su quinto combate en Estados Unidos, donde tiene una marca de dos victorias y dos descalabros; uno de esos tropiezos fue el pasado 2023, cuando fue noqueado en tres asaltos por el brasileño Jonhatan Cardoso, en la cadena Pro Box.

Mientras que Ochoa es uno de los nombres a seguir en la categoría de los superligeros. El año pasado, el invicto se proclamó campeón de los Estados Unidos por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al superar por decisión dividida al aguerrido Francisco Cuadrado. Sin duda, el choque que tendrá ante el cajemense representa el más importante para Trini, quien busca brillar en Desert Diamond Arena y levantar la mano para buscar una pelea de eliminatoria mundial.

Desde hace unas semanas, Óscar Álvarez Jr. se encuentra preparándose en Ciudad Obregón bajo las indicaciones de su padre, Óscar Álvarez. Pugilistas destacados de la región como Tadeo Chaira y Pablo Servín han formado parte del equipo de trabajo del joven sonorense.

Fuente: Tribuna del Yaqui