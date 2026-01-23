Rayados de Monterrey estaría cerca de firmar a mexicano que juega en el extranjero para el Clausura 2026

Ciudad de México.- Los Rayados intentarán regresar a levantar el trofeo que los acredite como campeones de la Liga MX y, para ello, estarían cerca de concretar una nueva firma como refuerzo para el Clausura 2026. El Monterrey tendría conversaciones avanzadas y un acuerdo de palabra con Sebastián Rodríguez, mediocampista mexicano de apenas 18 años de edad que en la actualidad milita en la MLS.

Rodríguez es nacido en Porter, Estados Unidos, pero cuenta con la nacionalidad mexicana y ha sido convocado con el 'Tricolor' en las categorías inferiores; el centrocampista ha estado firmado en la academia del Houston Dynamo desde el 2023. En el 2025, llegó al primer equipo durante la Leagues Cup y, aunque estuvo convocado en gran parte del torneo, no tuvo actividad oficial, por lo que está en espera de hacer su debut.

Donde sí destacó fue en la MLS Next Pro con el mismo equipo, ya que en la temporada anterior, pudo disputar un total de 23 compromisos, todos en el conjunto titular sin ser sustituido, por lo que pasó los 2 mil minutos en cancha. En dicha competencia pudo marcar cuatro goles, lo que no pasó desapercibido por el conjunto regiomontano.

uD83DuDEA8[EXCLUSIVO] Sebastián Rodríguez es nuevo refuerzo de Rayados. Llega procedente de Houston Dynamo. ??https://t.co/0I7ekjtlFi pic.twitter.com/RIMJ8KudIL — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 23, 2026

Diego Armando Medina fue quien se encargó de revelar la intención de Rayados para firmar al juvenil, aunque añadió que de manera inicial, Sebastián Rodríguez llegaría a las categorías inferiores para ver su estado físico y condiciones futbolísticas. El reportero de TUDN aseguró que las negociaciones van avanzadas, aunque sin especificar cómo será el acuerdo, pues cabe la oportunidad de que llegue cedido con una cláusula de compra definitiva.

Monterrey buscaría refuerzo de peso

Debido a la probable venta de Gerardo Berterame al Inter de Miami, Rayados tendría que suplir el espacio que dejará el delantero con un perfil del mismo calibre, por lo que se tendrá que firmar a un mexicano de élite o buscar un jugador extranjero de renombre. El movimiento de Berterame a 'Las Garzas' le dejaría una derrama económica superior a los 10 millones de dólares, lo que le permitirá a 'La Pandilla' concretar un fichaje de un elemento consolidado.

#Deportes | Rayados y Atlético de Madrid se compartirán ganancia millonaria por venta de Germán Berterame ?uD83DuDCB0 https://t.co/bG1syc6dCq — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 21, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui