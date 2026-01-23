Real Madrid vs Villarreal; horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 21 de LaLiga en México

Ciudad de México.- Luego de prácticamente asegurar su pase directo a los octavos de final en la Champions League, el Real Madrid regresará a las actividades de LaLiga, con la posibilidad de recuperar el liderato del circuito. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa visitarán el Estadio de la Cerámica para enfrentarse al Villarreal, partido correspondiente a la jornada 21 del certamen español.

Tras haber tenido una crisis deportiva a inicios del 2026, el Real Madrid se ha ido recuperando con el pasar de los días y ahora está a solo una unidad de superar al Barcelona, líder de LaLiga. El equipo catalán tiene 49 puntos luego de acumular 16 victorias, un empate y tres descalabros, mientras que el conjunto 'merengue' tiene 15 triunfos, tres empates y dos derrotas, lo que lo deja en el segundo puesto con 48 unidades.

CLASIFICACIÓN | ¡Así queda la tabla clasificatoria tras 20 jornadas en #LALIGAEASPORTS! uD83DuDC40uD83DuDCCA pic.twitter.com/qaoOi71oIP — LALIGA (@LaLiga) January 19, 2026

En su duelo anterior, el Real Madrid recibió al Levante en el Estadio Santiago Bernabéu, inmueble en el que enfrentaron un ambiente hostil luego de que sus seguidores los abuchearan durante gran parte del compromiso por los malos resultados recientes. Pese a los cánticos, el conjunto local se pudo llevar el triunfo con una anotación de Kylian Mbappé y otra más de Raúl Asencio, ambas en la parte complementaria.

#Deportes | Ante cánticos y abucheos, el Real Madrid logró vencer al Levante y romper racha de malos resultados ??https://t.co/mC1m74KrqD — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 17, 2026

El Villarreal sigue de cerca a los punteros, ya que se encuentra en la tercera posición, aunque a una diferencia considerable con respecto al Real Madrid; el 'Submarino Amarillo' tiene 13 victorias, dos empates y cuatro descalabros, lo que lo hace sumar 41 puntos. En su duelo anterior, el Villarreal fue superado por el Real Betis con marcador de dos anotaciones por cero.

Horarios del Real Madrid vs Villarreal

Estadio: Estadio de la Cerámica, Villarreal, España

Fecha: Sábado, 24 de enero

Horario: 14:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Sky Sports

El partido más reciente entre el Real Madrid y el Villarreal fue en la jornada 8 de la actual temporada de LaLiga, compromiso que finalizó a favor del equipo blanco con marcador de tres anotaciones por una. En dicho encuentro, Vinicius Junior fue el responsable de dos goles, mientras que Kylian Mbappé se encargó del tanto restante antes de salir de cambio por un problema de tobillo.

#Deportes | Vinicus anota doblete en la victoria del Real Madrid sobre el Villarreal; Mbappé salió lesionado ?https://t.co/ep4AE0EIgU — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 5, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui