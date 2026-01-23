¿Se acabó la crisis? Selección Mexicana pone fin a una racha de 200 días sin conseguir victoria

Ciudad de México.- La Selección Mexicana visitó a Panamá para medirse contra el combinado de dicho país en el primer compromiso del 2026 y, aunque fue un partido trabado, el conjunto azteca pudo quedarse con el triunfo. La valiosa victoria 'Tricolor' ayudó a poner fin a la racha de 200 días sin haber conseguido éxito, esto a menos de cinco meses para que se celebre la jornada inaugural de la Copa del Mundo 2026.

Antes de lo realizado en la cancha del Estadio Rommel Fernández, la victoria más reciente para la Selección Mexicana había sido el 6 de junio del 2025, cuando se enfrentaron a Estados Unidos en la final de la Copa Oro del año anterior. En dicho encuentro, el equipo de las barras y las estrellas se adelantó con un gol al minuto 4, pero Raúl Jiménez y Edson Álvarez le garantizaron quedarse con el trofeo.

Desde aquella ocasión, habían transcurrido 200 días sin que los dirigidos por Javier Aguirre consiguieran quedarse con un solo triunfo; en esos seis meses, el combinado mexicano había celebrado un total de seis encuentros amistosos; gran parte de ellos finalizaron con resultados adversos. El 'Tricolor' se tuvo que conformar con un cuatro empates y un par de derrotas, incluida una goleada a manos de Colombia.

En el primer amistoso del año, los dirigidos por el 'Vasco' visitaron a Panamá para iniciar su pequeña gira por tierra sudamericana y, aunque no fue un partido por demás brillante, lograron quedarse con la victoria por mínima diferencia. El único tanto de la jornada cayó en el tiempo de compensación de la parte complementaria, cortesía de Richard Peralta, quien marcó en propia puerta.

Pese a que el resultado da indicios de un duelo apretado, la Selección Mexicana fue quien tuvo mayor propuesta ofensiva y, aunque no tuvieron la claridad necesaria en la última línea, fueron justos merecedores de la victoria. También se tuvieron los debuts de Richard Ledezma y Brian Gutiérrez con la 'Tricolor', jugadores que pudieran ser tomados en cuenta para la Copa del Mundo 2026.

El combinado mexicano cerrará sus actividades de enero visitando a Bolivia, intentando conseguir una segunda victoria y generar una buena racha para continuar con la preparación previa a la justa mundialista que comenzará el 11 de junio próximo.

Fuente: Tribuna del Yaqui