¿Se va de la Liga MX? Pumas UNAM confirma que no hay negociaciones para renovar a Keylor Navas

Ciudad de México.- El fichaje de Keylor Navas ha sido uno de los más mediáticos de la Liga MX en los últimos años y, pese a que tiene pocos meses en tierras aztecas, se ha convertido en la mayor figura para los Pumas UNAM. Pese a ser la estrella del equipo, la directiva universitaria confirmó que aún están evaluando las posibilidades de renovar el acuerdo con el cancerbero tico, el cual terminará en pocos meses.

Navas es uno de los mejores guardametas de toda la Liga MX y en el Clausura 2026 lo ha demostrado, ya que luego de sus 15 intervenciones, está colocado como uno de los porteros más efectivos, solo por detrás de Ricardo Gutiérrez de Puebla y Carlos Acevedo, elemento del Santos Laguna. Keylor ha sido factor para que los Pumas sigan con paso invicto luego de tres jornadas del certamen doméstico.

Aun con todo esto, el futuro del costarricense sigue en el aire, pues de acuerdo con lo comentado por Antonio Sancho, apenas comenzarán a evaluar su rendimiento y si es rentable el ofrecerle una extensión de contrato. "Empezaremos a hablar a ver cuál es la idea también de Keylor", comentó el director deportivo de los Pumas.

En su momento hablaremos con él para saber qué es lo que quiere y qué queremos nosotros. Esperemos que Keylor pueda seguir en el futbol mucho tiempo, pero ahora toca platicar".

Cuando la selección de Costa Rica no consiguió la clasificación a la Copa del Mundo 2026, varios medios aseguraron que Navas estaba considerando poner fin a su carrera en el deporte profesional, hecho que no ha notificado a Pumas y Sancho comentó desconocer. "Yo no sé de dónde salió. A lo mejor es una cuestión personal, pero yo no he tenido comunicación con él sobre ese tema".

La continuidad de Keylor Navas en Pumas no está asegurada — TDMAX (@tdmaxcr) January 23, 2026

Navas arribó a los Pumas en julio del 2025 y desde entonces ha disputado 20 compromisos entre la Liga MX y Leagues Cup, en los que ha recibido 27 anotaciones, pero también consiguió mantener su arco imbatido en tres partidos, lo que terminó por ayudar al equipo a disputar la ronda de repechaje del Apertura 2025. Keylor tiene contrato hasta junio próximo, por lo que el Clausura 2026 podría ser su último torneo en tierras aztecas.

El arco de Pumas tiene dueño

Su nombre es Keylor Navas — PUMAS (@PumasMX) January 23, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui