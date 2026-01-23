Un latino podría ser el número 1 del draft de la NFL y es casi un hecho la llegada de Veiga al América: Esto y más en Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si te perdiste de las últimas noticias del mundo del deporte, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo te traemos los últimos hitos y acontecimientos de tus deportes y deportistas favoritos. En la edición de este viernes 23 de enero, conoce que Fernando Mendoza podría ser el seleccionado número 1 del Draft de la NFL.

Prácticamente un hecho, la llegada de Veiga al América

Parece que la llegada de Raphael Veiga al América es casi una realidad. Tras un acuerdo con el Palmeiras, el jugador brasileño se uniría a las Águilas como el último refuerzo estelar para el torneo Clausura 2026. Se espera que su fichaje aporte la creatividad que el equipo busca en el ataque.

Directivo de Alemania pide evaluar boicot para el Mundial

Oke Gottlich, directivo de la Federación Alemana de Futbol, puso sobre la mesa la posibilidad de boicotear el próximo Mundial. El directivo pidió a las autoridades evaluar esta postura seriamente, lo que ha generado mucha polémica sobre las decisiones políticas y sociales dentro del deporte.

Fernando Mendoza se perfila para llegar a la NFL

El joven de origen latino, Fernando Mendoza, está haciendo ruido en el futbol americano profesional. Todo apunta a que podría ser la primera selección de Las Vegas Raiders en el Draft de la NFL. Esto marcaría un momento histórico para los jugadores con raíces hispanas en esa posición.

