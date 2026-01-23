Urquidy contribuye al triunfo de los Leones en la final de República Dominicana

Santo Domingo, República Dominicana.- El lanzador mexicano José Urquidy continúa al alza en su papel como refuerzo de los Leones del Escogido, que se encuentran 2-0 al frente en la Serie Final de la Liga Dominicana (Lidom), después de imponerse por 7-4 a los Toros del Este, el jueves por la noche.

El abridor mazatleco tuvo una apertura de 4.1 innings, en los que aceptó cinco imparables y par de carreras, una de ellas sucia, para salir sin decisión dejando el juego ganado. No ponchó, ni regaló bases por bolas, para dejar su efectividad en 4.50.

uD83DuDD25 Leones del Escogido se quedan con el segundo partido de la Serie Final para extender su ventaja a 2-0.#LIDOMxESPN pic.twitter.com/Dq8G6ftMUZ — ESPN.com.douD83CuDDE9uD83CuDDF4 (@ESPN_DO) January 23, 2026

El triunfo fue para Derek West (1-0), quien lo relevó por dos tercios, con salvamento de Stephen Nogosek. Perdió Nabil Crismatt, quien solo permaneció 2.2 entradas en el montículo. El tercer encuentro de la Serie Final se disputará este viernes.

Los melenudos se encaminaron a la victoria desde el primer capítulo, donde tomaron ventaja de 3-0. Yamaico Navarro remolcó dos de sus tres impulsadas en ese episodio con sencillo, y en el tercer inning, incrementó la ventaja con doblete productor de una rayita. Alcides Escobar con imparable aumentó la distancia a 5-0.

Los Toros reaccionaron en el cierre del quinto tramo, donde atacaron la serpentina del mexicano. Con uno fuera, Onix Vega pegó de hit, Rudy Martin se embasó con error del segunda base Jonathan Guzmán y el ya conocido de la Liga del Pacífico, Erick Filia, le conectó doblete remolcador de dos carreras, lo que marcó la salida de Urquidy.

Los astados volvieron a embestir en el sexto, con otro par de anotaciones, impulsadas con doblete de Rudy Martin; pero los Leones aseguraron el triunfo en la apertura de la novena entrada, donde timbraron en par de ocasiones con cuadrangular de Junior Lake para dejar el 7-4 definitivo.

Seis de las siete vueltas de los melenudos llegaron después de dos outs. Los escarlatas retornan la noche de este viernes a la capital, donde podrían colocar la serie a punto de mate en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, ahora con el apoyo de su afición.

Urquidy luce cada vez mejor sobre la lomita

Fuente: Tribuna del Yaqui