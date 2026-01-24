Barcelona vs Real Oviedo EN VIVO; horarios y canales para VER la jornada 21 de LaLiga en México

Ciudad de México.- Luego de su reciente derrota, combinado con otros resultados, el Barcelona perdió el liderato de LaLiga, luego de varios meses siendo el mejor equipo del certamen, aunque durante la misma jornada 21, tendrá la oportunidad de recuperar la cima. Los dirigidos por Hansi Flick regresarán al Camp Nou para medirse contra la Real Sociedad.

Al momento, el Barcelona se encuentra en el segundo puesto de LaLiga, luego de registrar 16 victorias, tres empates y un par de derrotas, lo que suma un total de 49 unidades, dos por detrás del Real Madrid, aunque el conjunto 'merengue' ya tuvo su duelo de la jornada. En dicho encuentro, el equipo blanco se enfrentó al Villarreal y, con un doblete de Kylian Mbappé, lograron sacar los tres puntos y trepar a lo alto de la clasificación.

El equipo catalán deberá reencontrarse con la victoria luego de lo ocurrido en la jornada anterior del circuito doméstico, donde fueron derrotados por la Real Sociedad en un encuentro que se vio marcado por las polémicas arbitrales. En el partido celebrado en San Sebastián, el VAR anuló un total de seis anotaciones para ambos equipos, aunque los locales se llevaron el triunfo con marcador de dos tantos por uno.

El Real Oviedo llegará a la cancha de Les Corts como víctima, ya que al momento, se encuentra como uno de los equipos que podrían descender al final de la temporada 2025-2026 del certamen español. Los 'carbayones' tienen solo un par de victorias, contrarrestadas por los siete empates y las 11 derrotas luego de las 20 jornadas disputadas.

Horarios del Barcelona vs. Real Oviedo

Estadio: Camp Nou, Barcelona, España

Fecha: Domingo, 25 de enero

Horario: 09:15 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Sky Sports

Esta será la segunda ocasión en la actual temporada de LaLiga que estas dos escuadras se enfrenten, pues chocaron en la jornada 6 del certamen con resultado favorable para los culés. El 25 de septiembre del 2025, el Estadio Carlos Tartiere recibía al Barcelona, quien, con anotaciones de Eric García, Robert Lewandowski y Ronald Araujo, se terminó llevando el triunfo y ampliando su invicto.

