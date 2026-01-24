Buenas noticias para el América: Henry Martin regresó a las canchas en amistoso contra el Morelia

Ciudad de México.- Luego de haber tenido un complicado inicio en el Clausura 2026, las buenas noticias para Águilas de América comenzaron a llegar luego de que Henry Martin regresara a las canchas. El delantero de renombre se perdió las primeras jornadas del torneo, pero pudo regresar a las canchas durante un partido amistoso entre el conjunto de Coapa y el Atlético Morelia.

Fue en la mañana del sábado, 24 de enero, cuando el América pactó el amistoso en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, luego de que la Liga MX hiciera un parón para darle paso a los partidos de la Selección Mexicana en su gira por Sudamérica. Con este ejercicio, las Águilas buscaban no perder el ritmo y tratar de recobrar la confianza tras el arranque sinuoso del Clausura 2026, donde no registraban victoria.

Partido amistoso y de práctica contra Morelia, preparándonos para retomar el CL26. uD83EuDD85uD83DuDD1D pic.twitter.com/YG8eZnqa8J — Club América (@ClubAmerica) January 24, 2026

Si bien el encuentro no fue transmitido de manera oficial, varios medios reportaron que el conjunto que fungía como local ganó con marcador de dos anotaciones por una. Por parte del América, Víctor Dávila y Patricio Salas fueron los responsables, mientras que Zahid Muñoz descontó por el Atlético Morelia.

Más allá del triunfo, que servirá para retomar la confianza en la plantilla, la buena noticia para el América fue que Henry Martin pudo regresar a las canchas, aunque fue por un corto periodo de tiempo. La 'Bomba' entró de cambio y disputó seis minutos del amistoso, tras haberse perdido los primeros duelos del 2026 al haberse contagiado de influenza, hecho que lo apartó del grupo durante varias semanas.

#Deportes | No solo la jornada 1; Henry Martin causará baja del América en varios partidos del Clausura 2026 ?uD83DuDE31https://t.co/BZVjsHpwFH — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 8, 2026

Esto representó su primera actividad oficial en poco menos de dos meses, pues su último partido registrado había sido el 29 de noviembre, cuando fueron eliminados en la semifinal por los Rayados de Monterrey. En el Apertura 2025, Martin se vio marginado de las canchas durante varias jornadas, ya que se vio adolecido por constantes problemas musculares.

Las Águilas del América regresarán a las actividades correspondientes al Clausura 2026 el próximo sábado, 31 de enero, cuando reciban al Necaxa en la jornada 4 del certamen. Luego, el conjunto de Coapa se trasladará al Estadio Nacional "Chelato Uclés" para enfrentar al Olimpia en el primer encuentro de la Copa de Campeones de la Concacaf.

#Deportes | Clausura 2026: Águilas del América estaría cerca de firmar a una estrella brasileña del Palmeiras ?uD83EuDD85https://t.co/fTD8ngYUv1 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 21, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui