Buenas noticias para Toluca: Alexis Vega muestra avances y se alista para volver a las canchas

Ciudad de México.- Alexis Vega ha sido la pieza medular para que los Diablos del Toluca hayan logrado su histórico bicampeonato de la Liga MX, aunque su ausencia en la Liguilla anterior causó que el conjunto mexiquense tuviera una baja ofensiva de consideración. Luego de haber visitado el quirófano, el delantero ha publicado en sus redes sociales imágenes en las cuales se muestran sus avances en la rehabilitación.

Cabe recordar que Vega se ausentó desde la jornada 15 del Apertura 2025 cuando sufrió una lesión muscular, disputando una pelota en el partido contra el Pachuca. El reporte médico inicial indicó que Alexis estaría listo para el inicio de la Liguilla, pero su proceso de recuperación se fue prolongando y solo pudo participar en la parte complementaria de la final ante los Tigres, compromiso en el cual se terminó convirtiendo en el héroe.

El 13 de enero, el Toluca informó que Vega tenía que ser operado, ya que requirió una limpieza articular por los constantes problemas en la rodilla derecha que arrastraba desde hace varios meses. Tras el comunicado de los Diablos, fue Vega quien publicó que la artroscopía se había realizado con éxito y comenzaría con su rehabilitación cuando los médicos del equipo se lo permitieran.

#Deportes | Antonio Mohamed explica como sucedió la lesión de Alexis Vega con el Toluca: "Se le trabó la rodilla"???https://t.co/y4mPXZWniI — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 16, 2026

El futbolista ha tenido un par de apariciones en los partidos del Toluca, donde se le ha observado con la pierna inmovilizada y usando muletas para no realizar esfuerzos con la extremidad que fue intervenida. Luego de varias semanas sin dar actualizaciones, Alexis publicó una serie de videos en los cuales muestra los avances en el proceso de recuperación.

Alexis ha estado trabajando en recobrar la masa muscular y la fuerza de su pierna derecha, utilizando máquinas de gimnasio de poco impacto articular. También, reveló que está siendo sometido a sesiones de ultrasonido, además de a la electroterapia como apoyo para aligerar su proceso de recuperación.

ALEXIS VEGA TRABAJA DURO PARA SU REGRESOuD83DuDCAAuD83DuDD25



Alexis Vega entrena con todo para estar listo y volver más fuerte que nunca, enfocado en recuperar su mejor nivel uD83DuDE2E???



Quiere ganarse un lugar en la lista para el Mundial, peleando cada día por volver a vestir al Tri uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/eI5a6yOale — Claro Sports (@ClaroSports) January 24, 2026

¿Cuándo volverá a las canchas?

De acuerdo a la información revelada por el Toluca, este tipo de lesiones podría costar hasta seis semanas de recuperación, por lo que, ayudado por el parón del calendario del Clausura 2026, Alexis Vega se perfila para regresar a las canchas durante la jornada 9, cuando jueguen contra los Pumas UNAM. Al momento, los Diablos se encuentran en la segunda posición de la tabla, aun con paso invicto y solo por detrás de las Chivas del Guadalajara.

#Deportes | Clausura 2026: Tigres UANL y Diablos del Toluca reviven la final con empate para el olvido ?https://t.co/9hrWKtuWH2 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 18, 2026

