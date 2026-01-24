Charros domina a Tomateros y se acerca al bicampeonato de la Liga Arco Mexicana del Pacífico

Guadalajara, Jalisco.- Charros de Jalisco dio un golpe casi definitivo en la final de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) al imponerse 8-0 a Tomateros de Culiacán en el Juego 3, disputado en el Estadio Panamericano de Zapopan este sábado 24 de enero. Con una actuación dominante de principio a fin, el equipo jalisciense tomó ventaja de 3-0 en la serie y quedó a una victoria de proclamarse bicampeón.

El juego se rompió temprano. En la parte baja del primer inning, Charros capitalizó una salida titubeante de Fineas Del Bonta-Smith. Con casa llena y dos outs, Connor Hollis conectó un grand slam al jardín izquierdo-central que encendió el estadio y marcó el rumbo del encuentro. Jalisco ya no soltó el control desde ese momento.

¡BLANQUEADA, PALIZA Y ESTAMOS A UNA VICTORIA DEL CAMPEONATO!???uD83DuDD25uD83DuDD25uD83DuDD25uD83DuDD1CuD83CuDFC6uD83CuDFC6 pic.twitter.com/7iHNkJYLBa — Charros de JaliscouD83EuDD20 (@charrosbeisbol) January 25, 2026

Desde la lomita, Luis Iván Rodríguez firmó una sólida apertura. El derecho colgó ceros durante cinco entradas y un tercio, limitó a Tomateros a siete imparables, recetó tres ponches en momentos clave y neutralizó cualquier intento de reacción. Rodríguez se apuntó la victoria, mientras que Del Bonta-Smith cargó con la derrota tras permitir cuatro carreras en apenas un episodio y dos tercios.

Charros amplió la ventaja en el cuarto inning con una carrera producto de errores defensivos de Culiacán, y Hollis volvió a anotar en la quinta en jugada de selección para poner el score 6-0. La ofensiva local mantuvo la presión constante, sumando una carrera más en la sexta y otra en el séptimo episodio, ambas con rallies construidos a base de contacto oportuno y agresividad en las bases.

Hollis fue el gran protagonista de la noche, al producir cuatro carreras y ser un factor constante en el orden ofensivo. Mateo Gil, Bligh Madris y Tirso Ornelas también produjeron para Charros, mientras el bullpen jalisciense completó la blanqueada sin sobresaltos.

¡DOBLE PLAAAAAY Y SE ACABA EL JUEEEGOOOO! ¡VIIIIIICTOOOORIAAAAA DE JALISCO Y ESTAMOS A UN TRIUNFO DEL TÍTULO!uD83DuDD25uD83DuDD25uD83DuDD25uD83DuDD25uD83DuDD25uD83DuDD25???#TomaterosuD83CuDF45 0-8 uD83EuDD20#Charros #TodosSomosCharros??uD83DuDD35uD83DuDFE1 pic.twitter.com/YGoVa7Npw6 — Charros de JaliscouD83EuDD20 (@charrosbeisbol) January 25, 2026

POR LA BARRIDA

Este domingo 25 de enero, Charros buscará completar la barrida y asegurar el bicampeonato ante su afición. Tomateros, contra la pared, enviará a Aldo Montes como abridor, mientras que Jalisco anunció a Luis Payán con la misión de cerrar la serie.

Fuente: Tribuna del Yaqui