Charros domina a Tomateros y se acerca al bicampeonato de la Liga Arco Mexicana del Pacífico

Guadalajara, Jalisco.- Charros de Jalisco dio un golpe casi definitivo en la final de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) al imponerse 8-0 a Tomateros de Culiacán en el Juego 3, disputado en el Estadio Panamericano de Zapopan este sábado 24 de enero. Con una actuación dominante de principio a fin, el equipo jalisciense tomó ventaja de 3-0 en la serie y quedó a una victoria de proclamarse bicampeón.
El juego se rompió temprano. En la parte baja del primer inning, Charros capitalizó una salida titubeante de Fineas Del Bonta-Smith. Con casa llena y dos outs, Connor Hollis conectó un grand slam al jardín izquierdo-central que encendió el estadio y marcó el rumbo del encuentro. Jalisco ya no soltó el control desde ese momento.
Desde la lomita, Luis Iván Rodríguez firmó una sólida apertura. El derecho colgó ceros durante cinco entradas y un tercio, limitó a Tomateros a siete imparables, recetó tres ponches en momentos clave y neutralizó cualquier intento de reacción. Rodríguez se apuntó la victoria, mientras que Del Bonta-Smith cargó con la derrota tras permitir cuatro carreras en apenas un episodio y dos tercios.
Charros amplió la ventaja en el cuarto inning con una carrera producto de errores defensivos de Culiacán, y Hollis volvió a anotar en la quinta en jugada de selección para poner el score 6-0. La ofensiva local mantuvo la presión constante, sumando una carrera más en la sexta y otra en el séptimo episodio, ambas con rallies construidos a base de contacto oportuno y agresividad en las bases.
Hollis fue el gran protagonista de la noche, al producir cuatro carreras y ser un factor constante en el orden ofensivo. Mateo Gil, Bligh Madris y Tirso Ornelas también produjeron para Charros, mientras el bullpen jalisciense completó la blanqueada sin sobresaltos.
POR LA BARRIDA
Este domingo 25 de enero, Charros buscará completar la barrida y asegurar el bicampeonato ante su afición. Tomateros, contra la pared, enviará a Aldo Montes como abridor, mientras que Jalisco anunció a Luis Payán con la misión de cerrar la serie.
Fuente: Tribuna del Yaqui