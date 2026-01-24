Doblete de Kylian Mbappé le da la victoria al Real Madrid sobre el Villarreal y el liderato de LaLiga

Ciudad de México.- Tras haber quedado fuera de la Copa del Rey y asegurar su boleto en la Champions League, el Real Madrid enfocará sus esfuerzos en LaLiga, competencia de la cual se colocó como el líder momentáneo. Con un par de anotaciones de Kylian Mbappé, el conjunto 'merengue' se impuso ante el Villarreal y se trepó a la primera posición del circuito doméstico, a la espera de los resultados restantes en la jornada 21.

El Real Madrid se mostró sólido desde los primeros minutos, aunque no fue hasta después del minuto 20 que comenzaron a articular las jugadas para generar oportunidades claras de peligro. Luiz Júnior, arquero del Villarreal, se convirtió en la estrella de la primera mitad, ya que gracias a un par de intervenciones, pudo garantizar el doble cero en el marcador, lo cual prevaleció hasta que los protagonistas se marcharon a los vestidores.

Para la parte complementaria, el Real Madrid salió con otro enfoque y en menos de dos minutos, inauguraron el marcador ayudados por una pifia defensiva de los rivales. Mbappé tomó el balón y lo abrió a la banda izquierda, donde Vinicius Junior se perfiló y entró al área; el brasileño envió el centro raso, el cual fue cortado por un rival, pero la pelota le quedó a Kylian, quien puso el uno por cero con un disparo de primera intención.

Mbappe pounces on the loose ball and gets us the lead! 1-0. pic.twitter.com/NS2MtLIxaa — The Real Deal (Mourning Edition) (@RealDealPodz) January 24, 2026

Al verse abajo en el marcador, el Villarreal intentó el empate, teniendo la jugada más clara en el 63', donde Gerard Moreno disparó desde adentro del área, pero terminó volando el balón. El encuentro avanzaba y cuando parecía que finalizaría con la diferencia mínima, llegó el segundo tanto del jugador francés.

Alfonso Pedraza derribó a Mbappé adentro del área, por lo que el árbitro central marcó la pena máxima, decisión que fue refrendada desde la revisión en el VAR. El propio Kylian fue quien se encargó de cobrar el penal y, luego de una 'Panenka', puso el dos por cero ya en el 90+4'.

Con este resultado, el Real Madrid alcanzó su quinto título consecutivo en el certamen doméstico, donde acumula un total de 16 victorias, tres empates y solo un par de derrotas. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa acumulan 51 unidades, lo que los coloca dos por encima del Barcelona, que aún tiene pendiente su duelo de la jornada.

Fuente: Tribuna del Yaqui