Fórmula 1: Max Verstappen y los pilotos que podrían cambiar de escudería al finalizar el 2026

Ciudad de México.- El 2026 traerá una atípica temporada en la Fórmula 1, donde las escuderías comenzarán desde cero, ya que entrará en vigor el nuevo reglamento técnico de la FIA. Pese a que los directivos estarán enfocados en el rendimiento, el mercado de pilotos al finalizar el año será un tema que genere grandes especulaciones, pues contará con los 'peces gordos' de la categoría, incluyendo a Max Verstappen.

El piloto neerlandés ya estuvo inmiscuido en varios rumores durante el 2025, pues cuando Red Bull decayó en su nivel y dejó de ser un contendiente al título, medios especializados aseguraron que Verstappen estaba negociando con Mercedes. El cuatro veces campeón del mundo tiene contrato con el equipo de las bebidas energéticas hasta el 2028, pero si en la temporada que comenzará en un par de meses no dan el rendimiento esperado, 'Super-Max' pudiera finiquitar el acuerdo.

Mercedes también pudiera tener un cambio radical en su alineación de pilotos, ya que tanto George Russell como Andrea Kimi Antonelli tienen acuerdo solo para el 2026. El contrato de Russell es solo para la temporada siguiente, aunque incluye una cláusula de renovación por un año más, mientras que Antonelli tendrá que ganarse su permanencia con el rendimiento de pista.

Fernando Alonso es en la actualidad el piloto más longevo de la parrilla; el español llegó a Aston Martin en el 2023 y, tras las negociaciones, se garantizó su permanencia en la escudería hasta finalizar la temporada 2026. Alonso ha tenido dificultades en los últimos años y, de acuerdo a sus propias declaraciones, hará una evaluación sobre si continuar un par de campañas más o poner fin a su carrera.

Lewis Hamilton es una de las últimas opciones más interesantes que habrá en el mercado; el piloto británico ostenta siete títulos mundiales, lo que lo convierte en el piloto más ganador en la historia de la Fórmula 1. Lewis se unió a Ferrari en el 2025, lo que a la postre se convirtió en la peor temporada desde su debut; si bien su acuerdo es de finalización no establecida, otro mal año para el 'Cavallino Rampante' sería determinante para que Hamilton busque nuevos horizontes.

Franco Colapinto, Arvid Lindblad y Liam Lawson son los pilotos restantes que finalizarán su contrato en la temporada 2026, por lo que el mercado de pilotos de este año será uno de los que tenga mayor movimiento en la época moderna de la categoría.

Fuente: Tribuna del Yaqui