México tiene representante: Astros de Jalisco disputará la Champions League de América

Guadalajara, Jalisco.- El calendario 2026 de los Astros de Jalisco será de intensa actividad deportiva, pues el conjunto tapatío no solo tendrá actividad en la Liga Mexicana de Baloncesto Cibacopa, sino que también deberá participar en la Champions League de América.

El conjunto campeón del Cibacopa ha convocado un equipo de estrellas, ya que tiene como principal objetivo ser bicampeones en la duela de verano del país y además tener un rol protagonista en la Copa de Campeones, el cual es el certamen de clubes más importante de FIBA del continente.

Entre los nombres que destacan para representar a los Astros en el torneo internacional, están los seleccionados nacionales Paul Stoll, Karim Rodríguez, Moisés Andriassi e Israel Gutiérrez; además, contarán con el refuerzo de Trey Burke, quien jugó en la NBA y tuvo un breve paso por los Capitanes de la Ciudad de México.

Gracias al Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, por recibirnos en Casa Jalisco y desearnos éxito rumbo a la BCL Americas en Colombia.

Jalisco en la escena internacional. uD83CuDF0EuD83CuDFC0#JaliscoEsMéxico #AlEstiloJalisco pic.twitter.com/sJC5EEcHLU — Astros de Jalisco ?? (@AstrosJalisco) January 23, 2026

Siempre buscamos tener una base de jugadores de selección nacional. Este año vamos a tener jugadores muy experimentados. Poderles ofrecer la participación en el torneo, en Cibacopa y posiblemente en la Liga Nacional, lo que hace más atractivo (venir a Astros). Tendremos jugadores veteranos, otros que nunca habían participado en la liga y otros muy conocidos en México", comentó para los medios Teo Zubía, presidente de los Astros de Jalisco.

Con el calendario ya muy apretado, los tapatíos se mantendrán entrenando este fin de semana en la Arena Astros, antes de viajar a Colombia el 26 de enero de 2026, debido a que su debut en la Champions League Américas será el día 28 ante los Caimanes de dicho país y el 29 se medirán a los Paisas.

Por otra parte, su primer partido de Cibacopa será hasta el 17 de febrero en casa contra los Ángeles de la Ciudad de México, en lo que ya es denominado como el Clásico del circuito de verano del baloncesto nacional. Mientras que, además de las figuras en la duela, el club cuenta con Ivan Déniz como coach, quien llegó en 2025 y ha pulido un estilo e identidad.

Cabe destacar que los Astros de Jalisco son los actuales campeones de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa y tienen como principal objetivo levantar una vez más la corona y demostrar por qué son una de las franquicias a seguir en México.

LA PIEL QUE USAREMOS PARA REPRESENTAR A MÉXICO EN LA BCLA uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDE0D



Próximamente disponible en la Tienda Oficial de la Arena Astros uD83CuDFBD



uD83CuDF9F? https://t.co/G2oNzv9xOE#AlEstiloJalisco #JaliscoEsMéxico pic.twitter.com/DLduUoU1Tq — Astros de Jalisco ?? (@AstrosJalisco) January 23, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui