Naranjeros de Hermosillo divide victorias en su visita a León en la Liga Mexicana de Softbol

León, Guanajuato.- Los Naranjeros de Hermosillo dividieron victorias en su visita al Domingo Santana de León, después de llevarse la victoria en el debut, el viernes 23 de enero de 2026, sufrieron su primer descalabro, al no poder apagar la ofensiva de Bravas de León. El juego volvió a ser de un festival de batazos, pero al final cayeron 16-4 dentro de las acciones de la Liga Mexicana de Softbol (LMS), que tendrá su segunda temporada con el conjunto de la capital de Sonora compitiendo.

Tal y como sucedió en el juego anterior, Naranjeros tomó el comando con ataque de par de carreras en la primera entrada. Kyleigh Sand comenzó la noche con sencillo, Uxua Modrego conectó triple productor al izquierdo y posteriormente anotó con batazo productor de Morgan Smith.

La respuesta de las Bravas llegó en ese mismo inning y con un rally de cuatro anotaciones ante la lanzadora hermosillense Karen Hernández, para poner la pizarra 4-2. Posteriormente, las de León aumentaron ventaja con ataque de tres carreras en el segundo episodio encabezado por el bateo de Daysi Muñoz.

Pizarra final del segundo juego uD83EuDD4E pic.twitter.com/usPHWNtYsU — Naranjeros Softbol Femenil uD83EuDD4E (@Naranjeroslms) January 24, 2026

Las locales agregaron par de rayitas más en la cuarta aprovechando un par de errores de la defensiva de Naranjeros. Para el cierre del quinto, las de Guanajuato fabricaron un rally de seis anotaciones comandadas por el grand slam de Rachel García ante la sonorense Ana Rosas para poner el score 15-2.

Arisdelsy Higuera también dijo presente en el marcador con cuadrangular solitario. Las de la 'H' reaccionaron hasta en la séptima con dos rayitas más, cortesía de Amayrani Osuna, que con las bases llenas conectó sencillo productor al jardín izquierdo, anotando Aylin Gutiérrez y Belén González para terminar la jornada 16-4. La victoria fue para la extranjera de Bravas, Jordan Jhonson, que trabajó cinco entradas y dos tercios de solamente un par de anotaciones; la derrota fue para Karen Hernández con labor de una entrada y un tercio y cinco carreras permitidas.

Cabe destacar que este fin de semana Naranjeros Femenil visitará la Ciudad de México para iniciar su segunda serie de la Liga Mexicana de Softbol ante el equipo Diablos Rojos Femenil en el estadio Alfredo Harp, en lo que es uno de los choques más esperados de la campaña.

ESTAMOS EN LA PIZARRAAAAA ?uD83CuDF4AuD83EuDD4E ¡Llegaron las primeras dos al plato! pic.twitter.com/EstQ9w0KRG — Naranjeros Softbol Femenil uD83EuDD4E (@Naranjeroslms) January 24, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui