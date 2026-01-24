Pete Alonso rompe el silencio y habla de su llegada a Baltimore Orioles: "Quiero ganar un título"

Baltimore, Estados Unidos.- Sin duda alguna, uno de los movimientos que más sacudieron el mercado en esta temporada muerta de las Grandes Ligas fue el que se dio el pasado 11 de diciembre, con la firma de Pete Alonso a los Baltimore Orioles para la campaña 2026.

El cañonero y exfigura de los New York Mets concretó un contrato de cinco años por 155 millones de dólares, en lo que representa uno de los contratos más lucrativos de su carrera. Pero a semanas de ese fichaje, el también conocido como 'Oso Polar' ya habló de este nuevo desafío que tendrá en su carrera.

Estoy igual de emocionado, o incluso más, que ellos por el inicio del campamento. Es un momento emocionante. Se trata de un compromiso total, un compromiso total desde arriba y desde abajo; todos estamos en la misma página. Empiezo a sentir que hay un estilo de beisbol específico, el tipo de juego que queremos jugar; supongo que podríamos llamarlo el Nuevo Estilo Oriole (New Oriole Way). Y creo que eso será una parte fundamental de por qué vamos a ganar partidos", declaró Alonso en entrevista para medios.

Pete Alonso is getting immersed in the city of Baltimore and with the Orioles clubhouse.



A pesar de no tener una gran vitrina de títulos, el equipo cuenta con una etiqueta llamada 'Estilo Oriole', la misma que salió a relucir en 1960, 1970 y 1980 con ahora miembros del Salón de la Fama Earl Weaver, Cal Ripken Sr. y otros. El estilo trataba de mostrar un beisbol duro, priorizando al equipo, con el objetivo de ganar compromisos y, lo más importante, campeonatos. Esto resultó en los tres títulos en 1966, 1970 y 1983.

Fue el jueves 22 de enero por la noche; el jonronero se unió al nuevo manager de los Orioles, Craig Albernaz, para una sesión de preguntas y respuestas con los medios. Posteriormente, Alonso compartió con algunos de sus nuevos compañeros el viernes por la tarde, por lo que su historia con el club ya comienza.

Por otra parte, en una sesión de prensa de 12 minutos, Pete dejó en claro que siente "excelentes vibras" desde su llegada a Baltimore, por lo que eso lo motiva para hacer grandes cosas y soñar con ganar un campeonato.

Sé que se trata de victorias y derrotas, y no solo esta organización, sino la gente de la ciudad, lo desea con todas sus fuerzas. Personalmente, quiero ganar un título y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario", indicó el jugador.

Fuente: Tribuna del Yaqui