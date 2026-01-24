Raúl Jiménez lidera al Fulham en su agónico triunfo ante el Brighton de la Premier League

Ciudad de México.- Raúl Jiménez sigue demostrando que está en uno de los mejores momentos de su carrera, ya que volvió a ser un factor clave para que el Fulham consiguiera una victoria más en la Premier League. Aunque no pudo marcar, el delantero mexicano comandó la ofensiva de su equipo para superar al Brighton por la mínima diferencia y meterse en la pelea para alcanzar los puestos de competencias europeas.

El 'Lobo de Tepeji' se convirtió en el protagonista del encuentro desde los primeros segundos, además de generar diversas oportunidades de peligro e inclusive, estuvo cerca de inaugurar el marcador antes de la media hora de juego. Cuando corría el minuto 23, Raúl se libró de la doble marca defensiva dentro del área rival, aunque su disparo al primer palo terminó siendo atajado por Bart Verbruggen.

Luego del fallo del mexicano, el Brighton & Hove Albion tuvo su despertar en ataque y, en el 27', se adelantó en la pizarra del Craven Cottage con un disparo de larga distancia. Yasin Ayari tomó el balón tras un saque de banda y, con una definición potente, venció a Bernd Leno, quien no pudo detener el disparo. La escuadra visitante tomó el control del juego y pudo mantener su ventaja hasta la parte complementaria.

uD83DuDEA8uD83CuDFF4uDB40uDC67uDB40uDC62uDB40uDC65uDB40uDC6EuDB40uDC67uDB40uDC7F | GOAL: WHAT A FANTASTIC GOAL FROM YASIN AYARI! WOW!



Fulham 0-1 Brighton.



pic.twitter.com/XgrQM1jxK3 — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) January 24, 2026

En el minuto 72', Samuel Chukwueze tomó mal parada a la línea defensiva del Brighton y, con su velocidad, ingresó al área sin marca tras un trazo vertical de Joachim Andersen, marcando el empate a uno por bando. Luego de que el VAR anulara una anotación del Fulham, todo parecía indicar que el encuentro finalizaría con la igualdad en el marcador.

Ya en el tiempo agregado de la segunda mitad, apareció Harry Wilson, quien cobró con potencia y dirección un tiro libre y, aunque el arquero rival pudo desviar el disparo, la pelota terminó al fondo de las redes para sellar el agónico triunfo. Pese a no haber marcado, Raúl Jiménez fue uno de los jugadores más destacados en el encuentro, el mismo que disputó completo y tuvo un par de oportunidades de peligro.

uD83DuDEA8| WHAT A SENSATIONAL FREE-KICK FROM HARRY WILSON IN THE 91ST MINUTE! uD83EuDD76



NO WORDS! WOW! uD83EuDD2FuD83DuDD25

pic.twitter.com/RDdEpHsEtg — FÚTBOL HUB (@futbol_hubX) January 24, 2026

Al momento, el Fulham se ubica en la séptima posición en la tabla de la Premier League; aunque con una victoria más, podrían escalar hasta los peldaños que les permitan disputar la próxima temporada de la Champions League o, en su defecto, aspirar a tener actividad en la Europa League.

THREE POINTS FOR THE FULHAM. uD83DuDCAAuD83EuDD0D pic.twitter.com/PsjxRJZ57o — Fulham Football Club (@FulhamFC) January 24, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui