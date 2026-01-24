Representación mexicana; Luis Barraza será compañero de Lionel Messi en el Inter de Miami

Ciudad de México.- El Inter de Miami se ha seguido reforzando para intentar refrendar la corona en la temporada 2026 de la MLS, circuito del cual es el actual monarca luego del histórico 2025 donde impusieron varias marcas. Para ello, 'Las Garzas' anunciaron un refuerzo más, pues presentaron a Luis Barraza, arquero con ascendencia mexicana que cuenta con vasta experiencia en el futbol de los Estados Unidos.

Fue mediante las redes sociales del equipo que se realizó la importante incorporación, con la que agregarán profundidad bajo los tres postes, luego de haber anunciado la renovación de Rocco Ríos Novo, arquero titular del primer título que consiguió el equipo. Barraza es nacido en Las Cruces, Nuevo México, y tiene 29 años de edad; Luis es hijo de padres mexicanos, aunque su desarrollo futbolístico ha sido en Estados Unidos.

Comenzó su carrera a temprana edad, ya que en el 2015 fue firmado por las categorías inferiores del Real Salt Lake, aunque luego de un par de años decidió finiquitar su contrato para continuar su desarrollo en la Universidad de Marquette. Con los Marquette Golden Eagles, fue nombrado Portero del Año de la BIG EAST y fue parte del Equipo Ideal del Torneo del Campeonato de Fútbol Masculino en el 2018.

Welcome to Miami uD83CuDF05



Details here: https://t.co/yfokZLkJ9g pic.twitter.com/loWYEtOVOu — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 23, 2026

En ese mismo año, fue tomado en la primera ronda del SuperDraft de la MLS en la selección general 12 por el New York City, con quienes conquistó la Copa MLS y en el 2022 alcanzó el segundo título de su carrera al vencer al Atlas FC en la Campeones Cup. Su consolidación llegó en el 2025, año en el que fue titular con el DC United y, en las 24 jornadas disputadas, consiguió mantener su arco en ceros por cuatro compromisos.

De acuerdo a la información revelada por el mismo club, Luis Barraza se encontraba en la agencia libre, por lo que el Inter de Miami no debió pagar una cláusula de rescisión, concretando su arribo de manera gratuita. El cancerbero firmó contrato hasta junio del 2027 con una cláusula incluida para la extensión hasta junio del 2028.

Este sería el segundo jugador con relación a México que podría vestir los colores de 'Las Garzas' en la temporada 2026, ya que cabe recordar que el equipo de la Florida estaría cerca de firmar a German Berterame como un nuevo refuerzo. El delantero de la selección mexicana milita en la Liga MX con Rayados del Monterrey, equipo que confirmó la oferta recibida por su atacante.

#Deportes | Será compañero de Lionel Messi; delantero de la Selección Mexicana es buscado por el Inter de Miami ?https://t.co/TVX1s0zAsJ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui