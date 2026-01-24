¿Se encienden las alarmas rumbo al Mundial 2026? Santiago Giménez, lejos de volver con el AC Milan

Ciudad de México.- El panorama de Santiago Giménez parece complicarse cada vez más, pues, a pesar de las buenas sensaciones expresadas por el propio jugador, el entrenador del AC Milan reveló que 'Santi' aún está lejos de regresar a las canchas. Esto sin duda sería de consideración para la Selección Mexicana, ya que uno de sus delanteros llegaría sin ritmo a la Copa del Mundo 2026, la cual arranca el 11 de junio.

Cabe recordar que el 'Bebote' ha sido baja del AC Milan desde hace varios meses; Giménez tuvo que salir de cambio en el duelo contra el Atalanta en la Serie A, luego de haber recibido una fuerte entrada sobre el tobillo, lo cual causó dolor e inflamación inmediata. Luego de haber sido sometido a una rehabilitación conservadora, el atacante terminó visitando el quirófano ante los nulos avances en su recuperación.

#Deportes | Al quirófano: AC Milan confirma la operación de Santiago Giménez; podría perderse el Mundial 2026 ?uD83CuDF0Ehttps://t.co/qNUubhWc4j — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 17, 2025

DT del AC Milan revela futuro incierto

Massimiliano Allegri, director técnico del AC Milan, ofreció una conferencia de prensa en la previa de su encuentro contra la Roma y en ella, fue cuestionado sobre cómo ha transcurrido la recuperación del delantero mexicano; aunque admitió que dicho proceso va por buen camino, el estratega comentó que aún le resta bastante tiempo para regresar a las canchas. "En cuanto a Giménez, está progresando bien pero aún le queda mucho por volver".

También destacó que, según las proyecciones por parte del conjunto médico del equipo, se estima que pueda reintegrarse a los trabajos grupales y su posterior regreso a las canchas durante la parte final de la temporada 2025-2026 de la Serie A. Dicha competencia finalizará los días finales de mayo, lo cual deja con muy poco margen para que Santiago Giménez pueda retomar el ritmo previo al inicio del Mundial 2026.

Santiago #Gimenez freme per rientrare in campo e riscattare un'annata deludente. Sebbene il recupero sia previsto per aprile, l'attaccante messicano punta a tornare già a metà marzo per convincere il #Milan



[@cmdotcom] pic.twitter.com/3vHTq2WQyC — Diletta Filoni (@filoni_diletta) January 24, 2026

Apenas hace un par de días, Giménez decidió romper el silencio en torno a su paso complicado con el AC Milan y confirmó que, a pesar de no haber tenido el rendimiento esperado, además de arrastrar una prolongada racha de partidos sin marcar, los directivos del club le han mostrado su respaldo. "No he demostrado quién soy y qué puedo hacer; ellos confían en mis capacidades y me han defendido en muchas ocasiones".

uD83DuDCA5 "La verdad no he tenido un buen rendimiento y aún así el Milan confía en mí"



La AUTOCRÍTICA de Santi Gimenez... pic.twitter.com/8PkeubFXjj — Futbol Picante (@futpicante) January 22, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui