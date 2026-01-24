Selección Mexicana vs Bolivia; dónde ver EN VIVO al 'Tricolor' en su preparación para el Mundial 2026

Ciudad de México.- La Selección Mexicana continuará con su preparación de cara a la Copa del Mundo 2026, teniendo el segundo encuentro amistoso de visita en enero luego de un partido sin muchas emociones ante Panamá. Los dirigidos por Javier Aguirre se meterán a la cancha del Estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera para enfrentarse a su similar de Bolivia.

El primer encuentro oficial del combinado mexicano fue contra la selección de Panamá, contra quienes rompieron una racha de 200 días sin haber conseguido una victoria y, aunque el marcador marcó la mínima diferencia, el 'Tricolor' fue merecedor del triunfo al haber tomado el control del partido. La única anotación de ese encuentro fue cortesía de Richard Peralta, quien marcó en propia puerta.

#Deportes | ¿Se acabó la crisis? Selección Mexicana pone fin a una racha de 200 días sin conseguir victoria???https://t.co/zHsTwoWfra — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 24, 2026

Al no ser una fecha FIFA establecida, Javier Aguirre solo pudo convocar a jugadores que militan en la Liga MX y la MLS, entre los que predominaron los elementos de las Chivas del Guadalajara, ya que dicho equipo aportó ocho lugares de la lista. Aun con el predominio del 'Rebaño Sagrado', el entrenador del combinado mexicano descartó que ese club vaya a ser la base del equipo para el Mundial 2026 y aseguró que él no se fija en las playeras.

Al contrario del panorama que enfrenta México, la selección de Bolivia no tiene un puesto en la justa mundialista y lo tendrá que buscar en la ronda de repechaje que se celebrará en el Estadio Monterrey, casa de los Rayados. El conjunto sudamericano está en la llave B de la repesca y su primer duelo será contra Surinam; en caso de que consiga la victoria, se definirá el ganador del boleto a la Copa del Mundo 2026 contra Irak.

#Deportes | Repechaje para el Mundial 2026 en México: FIFA confirma fechas, horarios y selecciones que competirán ?https://t.co/RJH7QH8skq — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 21, 2025

Horario de la Selección Mexicana vs Bolivia

Estadio: Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Fecha: Domingo, 25 de enero

Horario: 13:30 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Azteca Deportes/TUDN/VIX Premium

A la fecha, estos dos combinados han chocado un total de 13 ocasiones, entre partidos oficiales y encuentros de exhibición; en esos antecedentes, la Selección Mexicana mantiene un dominio abrumador, pues ha conseguido 10 triunfos, por dos empates y solo una victoria de Bolivia. Su duelo más reciente fue en mayo del 2024, cuando el 'Tricolor' se quedó con la victoria con un solitario gol de Efraín Álvarez.

Fuente: Tribuna del Yaqui