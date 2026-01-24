¿Sin rencores? Javier Aguirre aplaude a Marcelo Flores por cambiar a la Selección Mexicana por Canadá

Ciudad de México.- Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, decidió romper el silencio y hablar de la decisión tomada por Marcelo Flores, quien eligió representar a Canadá a menos de cinco meses para que llegue la jornada inaugural de la Copa del Mundo 2026. Lejos de tomarlo a mal, el 'Vasco' celebró dicha decisión, además de puntualizar las ventajas que tienen los jugadores que cuentan con la doble nacionalidad.

Flores es nacido en Georgetown, Canadá, aunque cuenta con el doble pasaporte al ser hijo de padres mexicanos; ya en el 2021, pasó una disyuntiva, pues fue obligado por la FIFA a elegir qué país iba a representar en el deporte, decantándose por la Selección Mexicana. Pese a elegir al 'Tricolor', ha tenido escasas participaciones, ya que solo registra 46 minutos en la cancha durante tres encuentros.

#Deportes | Selección Mexicana pierde a un joven elemento; Marcelo Flores cambia el 'Tricolor' para jugar con Canadá ?uD83CuDDF2uD83CuDDFD?https://t.co/sHzDksJQ5u — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 6, 2025

En noviembre del 2025, se anunció que el delantero de Tigres UANL había sido invitado a unos entrenamientos con la selección de Canadá, lo cual se repitió en enero del 2026, aunque por un error en el listado, no pudo hacer su debut oficial. Ante su elección, Javier Aguirre aseguró que desde la FMF no se le tiene rencor al atacante y entiende que está buscando mayor exposición en el futbol internacional.

Yo lo aplaudo, son decisiones personales que hay que respetar; es un muy buen jugador, el año pasado no tuvo tanta continuidad, él decidió jugar para Canadá, vamos a ver en qué termina esta historia, es un buen muchacho".

También, aseguró que él de manera personal, sostuvo un par de reuniones con el jugador para conocer más a fondo su sentir; por último y con tono de sarcasmo, añadió que si él también hubiese tenido la oportunidad de cambiar de nacionalidad, lo hubiera hecho. "Lo trajimos en su día, hablamos con él, y tomó su decisión, es válida, cero rencores, busca su espacio, me parece sano inclusive, yo haría lo mismo si mis padres nacieran en otro país".

"El tema concreto de Marcelo Flores, hablamos con él, me parece (su decisión) más que válida.

Son decisiones personales que hay que respetar. Él decidió jugar para Canadá. Le deseo lo mejor, es un buen muchacho".



Javier Aguirre pic.twitter.com/g9U3oTXTwf — WARRIOR (@CARLOSLGUERRERO) January 24, 2026

Cabe señalar que Marcelo Flores había sido 'borrado' de las convocatorias del 'Tricolor', pues su actividad más reciente fue durante un partido amistoso en junio del 2022. En la Copa América del 2024 también fue llamado, aunque terminó quedando relegado al banquillo.

Ahora, desde otro frente y apoyado por la doble nacionalidad, Marcelo Flores buscará la oportunidad de poder disputar la Copa del Mundo 2026 con el conjunto norteamericano. Canadá tiene asegurada su participación en la justa mundialista al ser parte de los anfitriones y su primer duelo está programado para el viernes, 12 de junio, con rival aún por definir.

uD83DuDEA8 Multiple ways to secure FIFA World Cup 26™ tickets! uD83CuDF9F?



Join #CanadaRED for a chance at Canada match tickets (lottery opens later this year). PLUS, enter FIFA draws like the Visa Presale from Sept 10–19. Do both!



CanadaRED: https://t.co/eHoX9rZvIp

FIFA:… pic.twitter.com/Xhw5yetMU7 — Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) September 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui