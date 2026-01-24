¿Traición a Chivas? Matías Almeyda confiesa que estuvo cerca de dirigir a Rayados de Monterrey

Ciudad de México.- Matías Almeyda, entrenador que marcó época con las Chivas del Guadalajara, confesó que estuvo cerca de haber dirigido a los Rayados del Monterrey hace un par de temporadas. El actual estratega del Sevilla informó que tuvo negociaciones avanzadas con el conjunto regiomontano, pero se terminó por decantar a favor de la oferta recibida de LaLiga.

El 'Pelado' duró dos años y medio al mando del Guadalajara y desde su arribo, dejó en claro que quería regresar al 'Rebaño Sagrado' a las primeras planas de la Liga MX, lo cual lo terminó concretando. Almeyda dirigió a las Chivas en 146 partidos oficiales, en los que logró 59 triunfos, 46 empates y 41 victorias; logró el título en el Clausura 2017, además de la Copa y Supercopa MX, sumado al de la Concachampions.

Esta ha sido la única intervención del ajedrecista argentino en la Liga MX, aunque de acuerdo a su propia confesión, a inicios del 2025 estuvo cerca de llegar al Monterrey. Ante las intenciones de Sergio Ramos para comprar al Sevilla, le fue cuestionado al sudamericano sobre cuál es su relación con el exjugador, a lo que anotó que fue uno de los mayores atractivos para haber llegado a Rayados.

Sergio Ramos sabe, desde gente conocida que tenemos, el respeto que le tengo como futbolista; estuve a punto de entrenarlo en el Monterrey".

En la conferencia de prensa previa al duelo ante el Athletic de Bilbao, el director técnico comentó que dichas negociaciones fueron previas al inicio del Apertura 2025, aunque en esas mismas fechas fue cuando recibió la oferta del conjunto que dirige en la actualidad. En esos momentos, el Monterrey estaba sin técnico luego de haber destituido a Martín Demichelis, luego de haber sido eliminado por el Cruz Azul en las semifinales.

Ante la negativa de Matías para el conjunto de la Liga MX, 'La Pandilla' tuvo que revisar más opciones y se terminó decantando por Domenec Torrent como su entrenador para encarar el Mundial de Clubes y el Apertura 2025, permaneciendo en el banquillo rayado también para el Clausura 2026. Al momento, el Monterrey marcha en la tercera posición de la tabla con un par de triunfos y un empate luego de las tres jornadas disputadas.

