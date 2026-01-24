Williams confirma retrasos en el FW48 y se pierde los primeros test de pretemporada de la F1 2026

Ciudad de México.- Los rumores acerca de las dificultades que Williams estaba presentando conforme al desarrollo del monoplaza para la temporada 2026 de la Fórmula 1 se confirmaron con dos meses para que inicie el primer Gran Premio. La escudería inglesa informó que no podrán asistir a las primeras jornadas de pretemporada, debido a los retrasos considerables en torno al desarrollo del monoplaza.

La temporada 2026 será algo atípica, pues será la primera en una nueva era dentro de la categoría, ya que entrarán en vigor los nuevos estatutos establecidos en el renovado reglamento técnico de la FIA. Las escuderías se enfrentarán a las nuevas especificaciones en cuanto a las unidades de potencia, además de los cambios en el paquete aerodinámico, donde resalta la eliminación del DRS para incorporar el sistema del alerón frontal móvil (X-Mode).

Desde hace varias semanas, comenzaron a correr rumores sobre que Williams no estaría listo para participar en los test de pretemporada que se llevarán a cabo en el Circuito de Barcelona-Catalunya, lo cual terminó siendo confirmado. Fue mediante las redes sociales del propio equipo que se publicó un comunicado en el cual establecen que los atrasos en el plan de trabajo del monoplaza los harán perderse del primer contacto en pista colectivo.

Williams F1 Team tomó la decisión de no participar en el shakedown de la próxima semana en Barcelona tras retrasos en el programa del FW48; el equipo, en su lugar, llevará a cabo una serie de pruebas, incluido un programa de VTT (Virtual Test Track)".

También, se estableció que se está trabajando para obtener el mayor rendimiento del nuevo monoplaza y que esperan poder reintegrarse al resto de escuderías para las próximas sesiones de pretemporada. Del 26 al 30 de enero, la pista de Montmeló recibirá a 10 equipos para permitir tener su primer contacto en pista real con los nuevos autos.

Esta no sería la primera ocasión que Williams se tiene que ausentar del primer shakedown, pues en la pretemporada del 2019, se perdieron las primeras pruebas privadas, además de los días de test colectivo en Barcelona, al presentar problemas financieros graves.

Statement from Atlassian Williams F1 Team. pic.twitter.com/N4O1F6cgUz — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) January 23, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui