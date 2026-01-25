Alan Pulido estaría cerca de convertirse en refuerzo de Rayados de Monterrey para el Clausura 2026

Ciudad de México.- Tras no haber entrado en los planes deportivos en las Chivas del Guadalajara, Alan Pulido estaría cerca de firmar con un nuevo equipo de la Liga MX para jugar el Clausura 2026. Si bien aún no hay nada oficial, varios especialistas han asegurado que el delantero tendría conversaciones avanzadas con los Rayados del Monterrey.

El tamaulipeco causó baja del 'Rebaño Sagrado' tras haber sido borrado de la plantilla de Gabriel Milito, ya que en los últimos torneos del balompié mexicano ha recibido escasas oportunidades en la cancha e inclusive fue relegado de las convocatorias aun sin contar con una lesión. En el Apertura 2025, Pulido solo tuvo actividad en cinco compromisos, sin poder marcar y tampoco pudo poner una asistencia en menos de 250 minutos disputados.

#Deportes | Alan Pulido y Erick Gutiérrez se quedan sin equipo; ambos serán dados de baja en Chivas del Guadalajara ?uD83DuDE31https://t.co/lMBYjWf02X — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 12, 2026

Apenas habían transcurrido un par de días desde que las Chivas fueron eliminadas por el Cruz Azul en el torneo anterior, cuando se supo que Alan saldría de la institución de Verde Valle, aunque quedó la incógnita sobre cuál sería su siguiente equipo. Ahora, ya con tres jornadas disputadas del Clausura 2026, todo apunta a que el atacante se incorporará a 'La Pandilla' en las próximas semanas.

De acuerdo a la información publicada en el diario Récord, el canterano de los Tigres de la UANL regresará a Nuevo León, aunque ahora, para jugar ante el mayor rival del equipo que lo firmó. El mayor indicio fue lo publicado mediante su cuenta de Instagram, donde dejó ver que estaría realizando un viaje, el mismo que habría tenido destino en Monterrey.

Ya voló PELUCHÍN… Ya aterrizó PULIGOL…



¿A DÓNDE?

Pues se le antojó una carnita asada…



ALAN PULIDO se va a RAYAR con este viaje… pic.twitter.com/6eAOGQOqAX — El Francotirador (@franco_record) January 25, 2026

Los reportes indican que Alan Pulido se reunió de manera personal con la directiva de Rayados, que mostró interés en contratar los servicios del atacante mexicano. También se ha ligado al Monterrey a Uroš Ðurdevic, delantero del Atlas, aunque todo parece indicar que en las últimas horas, el exdelantero del 'Tricolor' tomó una ligera ventaja en las negociaciones.

En todo caso, Rayados estarían obligados a encontrar a un nuevo delantero ante la inminente baja de Germán Berterame, quien estaría próximo a firmar para el Inter de Miami, equipo estadounidense que ya puso una oferta sobre la mesa regiomontana para hacerse de los servicios del naturalizado mexicano.

#Deportes | Será compañero de Lionel Messi; delantero de la Selección Mexicana es buscado por el Inter de Miami ?https://t.co/TVX1s0zAsJ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaquij