Argentina sufre primera baja para la Copa del Mundo 2026; fue parte del equipo campeón en Qatar

Ciudad de México.- Con más de un centenar de días para que llegue el inicio de la Copa del Mundo 2026, se anunció la primera baja para la Selección de Argentina y será una ausencia de consideración. Se trata de Juan Foyth, jugador defensivo que participó en la justa mundialista de Qatar 2022, donde la 'Albiceleste' consiguió su tercera estrella.

Foyth es un defensa central de 28 años que cuenta con una amplia experiencia en el balompié internacional, pues ha sido convocado a un total de 22 encuentros con la Argentina, incluyendo amistosos, clasificatoria y Mundial, además de la Copa América y la Finalissima. Su última participación la tuvo el 14 de noviembre del 2025 cuando la 'Albiceleste' se enfrentó a Angola en un encuentro de exhibición.

Su desafortunada lesión se dio en el duelo entre el Villarreal, equipo en el que milita, contra el Real Madrid, correspondiente a la jornada 21 de LaLiga. El defensivo intentó anticipar un pase filtrado, pero al querer emprender la carrera, terminó desplomándose al césped mientras se tomaba la parte posterior del tobillo izquierdo.

Las asistencias ingresaron de inmediato y, ante el evidente dolor, se determinó que no podría continuar en el encuentro; al ser retirado del campo mientras era apoyado por el cuerpo médico de su club, se tuvo un emotivo momento cuando Franco Mastantuono se acercó a darle su apoyo. Luego de varias horas, el Villarreal dio a conocer la gravedad de la lesión mediante un parte médico, en el cual se estableció que Foyth había presentado una rotura del tendón de Aquiles.

También, se estableció que el jugador tendrá que visitar el quirófano para solucionar dicho problema, aunque aún no se determina el proceso al que será sometido. Si bien el comunicado no estableció el tiempo de recuperación estimado, este tipo de lesiones conlleva un proceso de rehabilitación que oscila entre los seis y nueve meses, con lo que Juan Foyth quedará descartado para el Mundial 2026.

¿Qué partidos tendrá Argentina en el Mundial?

Argentina encabeza el Grupo J, por lo que su primera actividad será el 16 de junio contra Argelia, para luego enfrentar a Austria el 22 de junio. Sus actividades en la primera ronda finalizarán el 27 del mismo mes, en su duelo ante Jordania en la cancha del AT&T Stadium de Arlington, Estados Unidos.

