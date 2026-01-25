Barcelona vence por goleada al Real Oviedo y recupera la primera posición de LaLiga

Ciudad de México.- Luego de batallar en la primera mitad, el Barcelona pudo solucionar sus problemas en la última línea y terminaron sacando una importante victoria ante el Real Oviedo. Un tanto de Dani Olmo, otro de Raphinha y una joya de Lamine Yamal le dieron el triunfo al equipo catalán, con lo que recuperaron la primera posición de LaLiga, superando por un corto margen al Real Madrid.

En el duelo correspondiente a la jornada 21 del certamen español y en su regreso al Camp Nou tras un mes de giras consecutivas, los dirigidos por Hansi Flick salían obligados a conseguir los tres puntos para volver a trepar a lo alto de la tabla, consigna que se les complicó en la primera mitad. El Real Oviedo tuvo un par de oportunidades, cortesía de Federico Viñas y Alberto Reina, pero ambas fueron neutralizadas por Joan García.

44,763 culers came today to Spotify Camp Nou. Thank you! uD83DuDC4F pic.twitter.com/vaUBRzXRAe — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 25, 2026

En la segunda mitad, el conjunto local salió con otro planteamiento, pues se regresó a su estilo de juego tradicional, teniendo posesiones largas y con presión alta, lo cual terminó por dar resultados en pocos minutos. En el 52' y tras un rechazo defensivo, Dani Olmo tomó el balón y con un tiro cruzado, adelantaba al cuadro blaugrana.

Apenas el Real Oviedo estaba intentando reacomodar sus piezas para buscar el empate, fueron sorprendidos por una pifia cometida en la línea defensiva, la cual estaba jugando prácticamente en el mediocampo. Raphinha interceptó el balón y luego de conducir por más de 30 metros, terminó definiendo de 'globito', superando al guardameta rival.

La joya del encuentro llegó con menos de 20 minutos por jugar y bajo una torrencial cortina de lluvia que azotaba la zona de Les Corts en Barcelona. Dani Olmo puso un centro con comba hacia afuera, el cual le quedó a contrapié a Lamine Yamal, que con una media tijera, firmaba la fiesta de goles para el conjunto catalán.

GOLAZO DE LAMINE YAMAL, INCREIBLE ASISTENCIA DE DANI OLMO. 3-0 pic.twitter.com/Nz1GdvRGbw — Juan (@juaniyo05_) January 25, 2026

Con este resultado, el Barcelona recuperó la primera posición de LaLiga, al acumular 17 triunfos, un empate y tres derrotas, sumando 52 puntos, solo uno por arriba del Real Madrid, que marcha en el segundo peldaño de la tabla. Los dirigidos por Hansi Flick tendrán su siguiente compromiso del certamen español, el sábado 31 de enero ante el Elche FC.

V I C T O R Y pic.twitter.com/XiYVDzV9Ym — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 25, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui