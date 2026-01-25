Charros de Jalisco resisten ante Tomateros de Culiacán y son bicampeones de la Liga Mexicana del Pacífico

Zapopan, Jalisco.- Con apuros, pero echando mano de su experiencia, los Charros de Jalisco derrotaron 8-6 a los Tomateros de Culiacán y con ello completaron la limpia en la Serie Final de la temporada 2025-26 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Con este resultado, los jaliscienses consiguieron también el bicampeonato y ahora enfrentarán la Serie del Caribe en casa como México A, mientras que los sinaloenses jugarán como México B, en la llamada Pequeña Serie Mundial que arranca el próximo domingo en el Estadio Panamericano.

Después de un primer capítulo en blanco, fue en la segunda tanda donde los Charros se fueron al frente en el marcador. Connor Hollis recibió golpe, Tirso Ornelas caminó y Reynaldo Rodríguez remolcó una con sencillo; luego, Santiago Chávez se sacrificó para avanzar a los corredores y Alejandro Osuna empujó otra con imparable, pero en la jugada Rodríguez fue puesto out en home.

Michael Wielansky continuó con sencillo que envió a Osuna a la registradora, lo que marcó la salida del abridor de los guindas, Aldo Montes, quien dejó su lugar a Francisco Haro, y este fue recibido con panorámico cuadrangular de Julián Ornelas por todo el jardín central, llevándose por delante a Wielansky, para colocar el 5-0 en la pizarra.

Pero Culiacán reaccionó y de qué manera en la apertura del tercer episodio. Ichiro Cano dio la voz de ataque con hit y con uno fuera, Estevan Florial sacó sencillo y Ramón Ríos congestionó las almohadillas con pasaporte gratis. A continuación, el refuerzo proveniente de Yaquis de Obregón, Allen Córdoba, respondió con doblete al jardín izquierdo que mandó tres carreras a la registradora; luego, Joey Meneses se embasó con jugada de selección y enseguida, Orlando Martínez le prendió un lanzamiento a Luis Payán y se lo depositó detrás de la barda del jardín derecho, impulsando tres rayitas para darle la vuelta al marcador, 6-5.

Allen Córdoba respondió como refuerzo de los guindas

Con ese marcador se fueron hasta el fondo del sexto episodio, donde Charros fabricó par de rayitas. Con uno fuera, Santiago Chávez recibió base gratis, Osuna le siguió con sencillo y Wielansky también recibió pasaporte para llenar las bases, timbrando una con golpe a Julián Ornelas y la otra con rodado a las paradas cortas de Mateo Gil, para el 7-6. La octava anotación llegó en el cierre de la octava, donde Madris recibió pasaporte con las bases llenas, anotando Chávez.

Benjamín Gil sigue incrementando su legado en la LMP

El triunfo fue para Miguel Aguilar (3-0), tercer relevo utilizado por Benjamín Gil, quien en una entrada completa no permitió absolutamente nada, ponchando a dos rivales. Sasagi Sánchez (0-1) cargó con el descalabro después de admitir una carrera con un imparable, en una entrada y dos tercios.

Además, con este campeonato, Benjamín Gil se colocó como el segundo manager con más títulos en la historia de la Liga Mexicana del Pacífico, con cinco; sólo detrás del inmortal Francisco 'Paquín' Estrada, quien consiguió siete como timonel.

Fuente: Tribuna del Yaqui