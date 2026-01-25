Charros de Jalisco vs Tomateros de Culiacán: dónde ver EN VIVO el juego 4 en la FINAL de la LAMP

Zapopan, Jalisco.- La Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) continuará con las acciones correspondientes a la serie final de la temporada 2025-2026, donde Charros de Jalisco se está perfilando para alcanzar el primer bicampeonato de su historia. Sin oportunidad de un mañana, los Tomateros de Culiacán saltarán al diamante del Estadio Panamericano para enfrentar a la novena tapatía en el juego 4.

En la jornada anterior, Charros se quedó con el triunfo, con la misma tónica del resto de la serie, complementando la explosiva ofensiva con el buen funcionar de su staff de lanzadores. Luis Iván Rodríguez se llevó el triunfo luego de trabajar por espacio de 5.1 entradas, donde permitió siete imparables sin carrera y recetó tres chocolates, mientras que Fineas Del Bonta-Smith fue el derrotado al no poder lanzar más de 1.2 innings.

Pintó en blancouD83EuDEE1



El derecho de los @charrosbeisbol lanzó cinco innings y un tercio sin permitir carrera, asegurando el tercer juego de la Serie Final uD83DuDC4FuD83CuDFFC



El MVP del día es presentado por @arcogasolina ?? #LigaARCO?#SerieFinalLAMPuD83CuDFC6 pic.twitter.com/iy7jWoCZqs — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) January 25, 2026

Desde la primera entrada, Jalisco se adelantó en el marcador gracias a un batazo de poder, su sello en la campaña del circuito invernal mexicano; con un hombre fuera, Michael Wielansky dio la voz de ataque, secundado por Julián Ornelas y Bligh Madris llenó las bases con una base por bola intencional. Connor Hollis, jugador que no registraba cuadrangular en la postemporada, conectó un grand slam para poner la pizarra en cuatro por cero.

Grand slamuD83DuDD25



Connor Hollis conectó tremendo batazo para producir cuatro carreras y los de casa se van al frente en el arranque del juegouD83EuDD20#LigaARCO?#SerieFinalLAMPuD83CuDFC6 pic.twitter.com/KVCEQ7Fta1 — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) January 25, 2026

La ventaja se amplió en el cuarto episodio, gracias a un error defensivo de Luis Verdugo y, una entrada después, Reynaldo Rodríguez producía una más con un roletazo para doble play. Bligh Madris patrocinó la séptima carrera y Mateo Gil puso el último clavo en el ataúd guinda con un sencillo al jardín central.

Horarios de Charros de Jalisco vs. Tomateros de Culiacán

Estadio: Estadio Panamericano, Zapopan, Jalisco

Fecha: Domingo, 25 de enero

Horario: 17:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/ TVC Deportes

¡Duelo imperdible en Zapopan!uD83DuDDE3?uD83DuDD25



Mientras los @charrosbeisbol están arriba en la serie con tres juegos ganados, los @clubtomateros buscarán extender la serieuD83DuDC4AuD83CuDFFC



uD83DuDD34??En VIVO por:



uD83DuDCFA TVC Deportes canal 315 | FOX

uD83DuDCF2 YouTube | https://t.co/3C8LPivWlz#LigaARCO?#SerieFinalLAMPuD83CuDFC6 pic.twitter.com/B0r8FIwGVI — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) January 25, 2026

Por parte de los locales, Luis Payán trepará a la loma de las responsabilidades; el sinaloense tiene marca de dos triunfos, sin derrota y una efectividad de 3.27 en la actual postemporada. En contraparte, Aldo Montes cargará con la responsabilidad de buscar el triunfo para los Tomateros y poder alargar la serie.

Fuente: Tribuna del Yaqui