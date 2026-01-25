Charros de Jalisco vs Tomateros de Culiacán: dónde ver EN VIVO el juego 4 en la FINAL de la LAMP

Zapopan, Jalisco.- La Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) continuará con las acciones correspondientes a la serie final de la temporada 2025-2026, donde Charros de Jalisco se está perfilando para alcanzar el primer bicampeonato de su historia. Sin oportunidad de un mañana, los Tomateros de Culiacán saltarán al diamante del Estadio Panamericano para enfrentar a la novena tapatía en el juego 4.
En la jornada anterior, Charros se quedó con el triunfo, con la misma tónica del resto de la serie, complementando la explosiva ofensiva con el buen funcionar de su staff de lanzadores. Luis Iván Rodríguez se llevó el triunfo luego de trabajar por espacio de 5.1 entradas, donde permitió siete imparables sin carrera y recetó tres chocolates, mientras que Fineas Del Bonta-Smith fue el derrotado al no poder lanzar más de 1.2 innings.
Desde la primera entrada, Jalisco se adelantó en el marcador gracias a un batazo de poder, su sello en la campaña del circuito invernal mexicano; con un hombre fuera, Michael Wielansky dio la voz de ataque, secundado por Julián Ornelas y Bligh Madris llenó las bases con una base por bola intencional. Connor Hollis, jugador que no registraba cuadrangular en la postemporada, conectó un grand slam para poner la pizarra en cuatro por cero.
La ventaja se amplió en el cuarto episodio, gracias a un error defensivo de Luis Verdugo y, una entrada después, Reynaldo Rodríguez producía una más con un roletazo para doble play. Bligh Madris patrocinó la séptima carrera y Mateo Gil puso el último clavo en el ataúd guinda con un sencillo al jardín central.
Horarios de Charros de Jalisco vs. Tomateros de Culiacán
- Estadio: Estadio Panamericano, Zapopan, Jalisco
- Fecha: Domingo, 25 de enero
- Horario: 17:00 horas (horario CDMX)
- Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/ TVC Deportes
Por parte de los locales, Luis Payán trepará a la loma de las responsabilidades; el sinaloense tiene marca de dos triunfos, sin derrota y una efectividad de 3.27 en la actual postemporada. En contraparte, Aldo Montes cargará con la responsabilidad de buscar el triunfo para los Tomateros y poder alargar la serie.
Fuente: Tribuna del Yaqui