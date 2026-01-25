'Checo' Pérez habla sobre la presión que tuvo con Red Bull: "Pensé que el problema era yo"

Ciudad de México.- Tras haber permanecido con máximo hermetismo durante varios meses, Sergio Pérez ha comenzado a revelar cómo tuvo que sobrellevar los momentos más complicados mientras era piloto de Red Bull. Si bien está por arrancar con una nueva etapa en su carrera, 'Checo' dejó en claro que aunque aprendió a sobrellevarlo, no olvida la presión mediática a la que fue sometido durante cuatro temporadas.

El punto de inflexión en la estadía del mexicano en el equipo de las bebidas energéticas fue en el 2024, pues aunque en las primeras carreras le pudo competir de cerca a Max Verstappen e inclusive ganó un Gran Premio, su desempeño se fue desdibujando conforme avanzaba la temporada. En la parte final de la misma, los errores y despistes se hicieron constantes en el mexicano, por lo que terminó saliendo de dicha escudería.

#Deportes | Helmut Marko vuelve a arremeter contra Sergio Pérez: "Nos equivocamos al fichar a 'Checo' en Red Bull" uD83DuDE24uD83CuDFCE?https://t.co/DJ8Ko5OzDi — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 18, 2026

De acuerdo a lo comentado por el propio piloto, los últimos seis meses con el equipo de Milton Keynes fueron los más difíciles, ya que desde adentro de la escudería, le hicieron creer que él era el problema y no el propio equipo. "Mis últimos seis meses en Red Bull fueron muy difíciles, ya sabes, para cualquier ser humano".

Me hacían muchas preguntas y en ese momento pensé que yo era el problema. Intenté básicamente de todo para que funcionara y no funcionó".

En Red Bull, es sabido que el desarrollo del monoplaza se enfoca en favorecer al estilo de Verstappen, lo cual dificulta el desempeño de los segundos pilotos; ante esto, el tapatío aseguró que a veces creía que su retiro se avecinaba, ya que había perdido la capacidad de conducir, pero todo se esclareció cuando salió del equipo. "Una vez que me fui, supe inmediatamente que era lo mejor que podía haber pasado".

uD83DuDCA5 Checo Pérez: "A veces pensaba que YO era el problema en Red Bull"



uD83DuDC49 "Pero una vez que me fui, sabía de inmediato que era lo mejor que podía pasar".#F1pic.twitter.com/GOQfzBCUes — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) January 21, 2026

Pérez se muestra realista con Cadillac

Sobre la primera temporada con Cadillac, Pérez Mendoza se mostró realista al comentar que sus aspiraciones no son una victoria, sino que se enfocarán en mejorar conforme avance la temporada. "No sería realista en este momento, pero uno nunca sabe. Tenemos que asegurarnos de poder progresar rápido y quién sabe en el futuro cercano".

#Deportes | 'Checo' Pérez de vuelta a las pistas; Cadillac presenta el monoplaza que usarán en la pretemporada de F1 uD83CuDFCE?https://t.co/fLZwHmvlkk — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 14, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui