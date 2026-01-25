Escándalo en el balompié mexicano; FMF investigará a la Liga Premier MX por arreglo de partidos

Ciudad de México.- Un nuevo escándalo sacude a las categorías inferiores del futbol mexicano, luego de que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmara el inicio de una investigación en la Liga Premier MX por presuntos amaños de partidos. Esta situación que incluso ya provocó la postergación de un encuentro correspondiente a la jornada 16 del certamen.

La indagatoria salió a la luz tras la filtración de un oficio emitido por la FMF y dirigido a José del Carmen Vázquez, presidente de la Liga Premier MX, en el que se advierte que al menos dos clubes del circuito se encuentran bajo observación por posibles violaciones a los reglamentos de integridad deportiva. En dicho documento, se menciona a Sofía Álvarez Tostado como una de las personas presuntamente involucradas en una red dedicada al arreglo de encuentros.

De acuerdo con la información recabada, Álvarez Tostado, exjugadora profesional que militó en Gallos Blancos de Querétaro dentro de la Liga MX Femenil, habría sostenido conversaciones y reuniones con diversos actores del futbol profesional, ofreciendo beneficios económicos a cambio de influir en los resultados de partidos específicos. Esta situación derivó en la decisión de posponer el duelo entre Héroes de Zaci FC y Cañoneros FC, considerado de alto riesgo por las autoridades.

BOMBAZO DESDE FEDERACIÓN uD83DuDCA3??uD83DuDCA3??uD83DuDCA3??



Hemos tenido acceso de forma exclusiva el comunicado de federación donde señalan abiertamente a la ex jugadora del Gallos Blancos SOFÍA ÁLVAREZ TOSTADO MACIN de contactar a los jugadores a través de Instagram con el perfil SOFIALTOS para el… pic.twitter.com/hCFAKS2T2z — Adictos a la Premier Mx (@adictosala_p) January 22, 2026

Ante este panorama, la directiva de Héroes de Zaci FC emitió un comunicado oficial en el que informó la separación de cinco jugadores de su plantel, luego de detectarse que habrían sido víctimas de presuntas extorsiones y amenazas por parte de personas externas al club, con el objetivo de forzarlos a participar en prácticas ilegales.

Cabe señalar que las investigaciones sobre este encuentro se encontraban en curso desde hace varias semanas, al ser considerado uno de los partidos posiblemente afectados por el arreglo indebido. Tras hacerse públicas las acusaciones, Sofía Álvarez Tostado, quien dejó la Liga MX en 2022 para continuar su carrera en Europa y cuyo último club fue el AEK de Atenas, desactivó todos sus perfiles en redes sociales.

Finalmente, el oficio enviado por la FMF exhorta a directivos, cuerpos técnicos y futbolistas a mantenerse alertas ante cualquier conducta irregular dentro de sus instituciones, además de recordarles su obligación de denunciar cualquier insinuación relacionada con amaños de partidos, advirtiendo que la omisión de estos reportes también podría derivar en sanciones.

TRISTÍSIMO ?



El club de la Liga Premier, Héroes de Zaci FC, informó que iniciaron una carpeta de investigación por una situación irregular (amaño de partidos y comportamientos extraños de jugadores) que se presentó en el partido ante los Toros de Celaya. pic.twitter.com/Li1o7mmptl — Cracks Deporte total (@cracksdt) January 23, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui