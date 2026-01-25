¡Están de regreso! Los Patriots derrotan a los Broncos y van al Super Bowl LX

Denver, Estados Unidos.- Ni el gélido clima que azotó el Empower Field at Mile High, ni la sólida defensa de Denver pudieron frenar a Drake Maye, quien corrió para 68 yardas y lanzó para 86 al guiar a los New England Patriots a una victoria por 10-7 sobre los Broncos el domingo y conseguir el título de la Conferencia Americana.

En condiciones de nieve y con un campo que no permitió realizar grandes jugadas, Maye anotó el único touchdown de New England con una carrera de 6 yardas, para llevar a los Patriots a su duodécima aparición en un Super Bowl.

El encuentro se definió cuando Christian Gonzalez interceptó a Jarrett Stidham, que fue titular en lugar de un lesionado Bo Nix, en la yarda 36 de New England con 2:11 restantes, y los Patriots (17-3) aseguraron su primera victoria en playoffs en Denver cuando Maye corrió para 7 yardas en tercera y 5 desde su yarda 41.

Además, New England se convirtió en el tercer equipo en la era de la Super Bowl en ganar un campeonato de conferencia con 10 puntos o menos. Buffalo venció a Denver 10-7 en la final de la AFC de 1991, y Los Ángeles venció a Tampa Bay 9-0 en la final de la NFC de 1979. En cambio, los Broncos (15-4) quedaron a un paso de cumplir la predicción de pretemporada de Sean Payton de llegar a la Super Bowl 60.

Stidham no pudo dar la sorpresa como titular

Los Patriots estaban detrás 7-0, pero lograron una parada clave en cuarta oportunidad cerca de su propia zona de anotación para impulsar la remontada. Su victoria fue la 40 en los playoffs, rompiendo el empate con los San Francisco 49ers como la mayor cantidad en la historia de la NFL.

Los Patriots empataron con una carrera de touchdown de seis yardas de Drake Maye a falta de 2:10 para el final de la primera mitad. Los Pats se pusieron por delante cuando Andy Borregales convirtió un gol de campo de 23 yardas para una ventaja de 10-7 con 5:29 restantes en el tercer cuarto.

Tras ganar solo 72 yardas en la primera mitad, los Patriots abrieron la segunda mitad con una serie de 16 jugadas y 64 yardas que consumió 9 minutos y medio y terminó con un field goal de 23 yardas de Borregales que dio a New England su primera ventaja de 10-7.

Después de que los Patriots no consiguieran avanzar en tres intentos, Stidham fue interceptado en un pase largo por Christian Gonzalez con poco más de dos minutos restantes. Maye selló la victoria con una carrera de siete yardas en tercera y cinco.

Fuente: Tribuna del Yaqui