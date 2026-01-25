Julián Quiñones marca con el Al-Qadsiah y empata a Cristiano Ronaldo por el título de goleo en Arabia

Ciudad de México.- Julián Quiñones sigue demostrando que es uno de los delanteros mexicanos más efectivos en la actualidad y se ha convertido en una figura con el Al-Qadsiah. El atacante del 'Tricolor' volvió a marcar por séptimo compromiso de manera consecutiva y con ello, logró empatar a Cristiano Ronaldo en la pelea por el título de goleo en la Saudi Pro League tras 18 jornadas disputadas.

Quiñones fue titular en el duelo ante el Al-Najma SC, donde disputó 81 minutos antes de salir de cambio y, además de su tanto, tuvo buenas aportaciones, generando importantes oportunidades de gol que estuvieron a nada de finalizar con el balón en las redes. El atacante mexicano fue quien marcó el segundo tanto para que el Al-Qadsiah tomara la ventaja en el minuto 62, la cual ampliaron en los instantes finales del duelo.

Con esta anotación, Julián igualó a Cristiano Ronaldo, quienes marchan en la primera posición en la disputa por el título de goleo con 16 tantos cada uno. De cerca les sigue Ivan Toney del Al-Ahli Saudi con 15 goles, Roger Martínez con 14, mientras que João Félix y Joshua King acumulan 13 dianas.

SI bien la cima de la pelea la comparte con CR7, es el mexicano quien cuenta con una mayor efectividad en la cancha, ya que ha conseguido sus 16 goles en 14 compromisos (1202 minutos), mientras que el lusitano los hizo en 16 jornadas disputadas (1431 minutos). Además, Julián acumula siete duelos consecutivos marcando, racha que comenzó desde el 31 de diciembre del 2025 y se mantiene vigente hasta ahora.

January 22, 2026

Aunado a eso, Quiñones no solo es determinante para las estadísticas personales, ya que ha comandado la ofensiva de su club, el cual se encuentra peleando en las primeras posiciones de la Saudi Pro League. El Al-Qasiah se encuentra en el tercer lugar de la tabla, luego de tener 12 triunfos, tres empates y solo un par de derrotas, lo que los posiciona solo por detrás del Al-Hilal y el Al-Ahli Saudi.

Si bien Quiñones pudo empatar la cima, CR7 la podría retomar en pocas horas, ya que aún tiene pendiente su duelo de la jornada 18 cuando el Al-Nassr se enfrente al Al-Taawoun. En contraparte, el Al-Qadsiah regresará a las canchas hasta la siguiente jornada, midiéndose contra el líder de la competencia.

