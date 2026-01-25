Julio César Chávez Jr. vuelve tras la polémica y gana por TKO, pero no convence ante débil rival

Ciudad de México.- Luego de enfrentar una serie de polémicas por sus problemas legales, la Arena Coliseo de San Luis Potosí presenció el regreso a los encordados de Julio César Chávez Jr. y, aunque se llevó la victoria, dejó un mal sabor de boca. 'Julito' se impuso por nocaut técnico ante Ángel Julián Sacco, boxeador argentino que nada pudo hacer y se presentó a la pelea con evidente falta de condición física y técnica.

Su pelea más reciente había sido el 27 de junio del 2025, contra el influencer y boxeador Jake Paul; en dicho combate, el estadounidense se quedó con la victoria por decisión unánime al dominar la mayor parte de los 10 asaltos disputados. Solo un par de semanas después de esa cartelera, Chávez Carrasco fue detenido a las afueras de su residencia en Los Ángeles al ser acusado de nexos con el narcotráfico y trasiego de drogas.

'Julito' deja atrás el amargo episodio

A sus 39 años, Julio César Chávez Jr. se propuso regresar al profesionalismo para demostrar que aún tenía algo para ofrecer en el deporte que inmortalizó su apellido, y su rival le terminó por facilitar dicha encomienda. El púgil sinaloense dominó el combate de inicio a fin ante un rival que tenía una evidente falta de técnica, ya que su pelea anterior había sido hace tres años.

Si bien Chávez Carrasco tampoco demostró un ritmo avasallador, un ataque constante en el cuarto episodio le bastó para sumar una victoria más en su longeva y polémica carrera. Luego del castigo constante que impuso el mexicano, Ángel Julián no pudo responder y el referí detuvo el encuentro, declarando el nocaut técnico (TKO).

Con este resultado, 'Julito' alcanzó el triunfo 54 de por vida, 34 de ellos por la vía del cloroformo; su récord se completa con siete derrotas y un no contest (pelea sin decisión oficial). Tuvieron que transcurrir más de 18 meses para que Chávez Jr. saliera con el puño en alto, pues su triunfo más reciente fue el 20 de julio del 2024, cuando venció por decisión unánime a Uriah Hall.

En la cartelera también se contó con Omar Chávez, hermano de Julio, quien también cumplió con el trámite al noquear al colombiano José Miguel Torres, aunque su pelea se vio envuelta en la polémica. Aficionados y especialistas aseguran que dicho combate estaba 'arreglado', pues aseguran que el golpe con el cual el sudamericano terminó besando la lona no contaba con la explosividad necesaria.

