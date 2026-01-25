Lionel Messi 'tropieza' en Sudamérica: Inter de Miami es derrotado por el Alianza Lima de Perú

Ciudad de México.- El Inter de Miami comenzó su gira por Sudamérica, la cual servirá como pretemporada de cara a la campaña de la MLS 2026, donde defenderán la corona conseguida en el año anterior. Pese a haber presentado a Lionel Messi y el resto de sus estrellas, 'Las Garzas' sufrieron una contundente derrota ante el Club Alianza Lima de Perú.

El compromiso celebrado en la cancha del Estadio Alejandro Villanueva, capital peruana, se decantó de manera rápida al conjunto local que aseguró su victoria desde el mismo primer minuto. Paolo Guerrero se terminó convirtiendo en el héroe del compromiso al inaugurar el marcador desde antes de la media hora de juego y en el minuto 35' puso el dos por cero ante un rival que se mostró fuera de ritmo.

La más clara del Inter de Miami llegó antes del silbatazo final de la primera mitad, ya que Luis Suárez tuvo la oportunidad de descontar la desventaja que enfrentaban pero terminó errando su oportunidad. Lionel Messi formó parte del cuadro titular por parte de 'Las Garzas' y terminó saliendo de cambio al minuto 63 luego de una actuación discreta donde su mayor oportunidad de peligro fue un tiro libre que terminó con un disparo desviado.

Con el Alianza Lima aún con el control del encuentro, cayó el tercer tanto al 73' luego de que Luis Ramos enviara el balón al fondo de las redes tras una gran asistencia de Federico Girotti. Con 15 minutos restantes, el conjunto sudamericano se enfocó en cuidar el resultado ante un Inter de Miami desdibujado que nunca pudo encontrar el ritmo ante más de 30 mil aficionados que se dieron cita en el citado inmueble.

El equipo dirigido por Javier Mascherano continuará con el Champions Tour, visitando Colombia para enfrentarse con el Atlético Nacional de Medellín. La gira se cerrará con un duelo entre el Inter de Miami y el Barcelona de Guayaquil, compromiso programado el 7 de febrero en el Estadio Monumental de Ecuador.

Todos estos encuentros forman parte del proceso de preparación para que 'Las Garzas' afinen su ataque para intentar refrendar la corona de la MLS en la temporada 2026. Inter de Miami comenzará su participación en el circuito estadounidense ante el LAFC, el 21 de febrero.

Fuente: Tribuna del Yaqui