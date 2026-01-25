Los Seahawks se imponen en cerrado duelo a los Rams y vuelven a un Super Bowl

Seattle, Estados Unidos.- En un electrizante duelo de ida y vuelta que se tuvo que definir hasta prácticamente la última jugada, los Seattle Seahawks se impusieron por 31-27 a Los Angeles Rams para conquistar el Campeonato de la Conferencia Nacional este domingo, y con ello avanzaron al Super Bowl LX.

Liderados por el entrenador en jefe de segundo año, Mike Macdonald, y Sam Darnold, un veterano mariscal de campo de ocho años jugando para su quinto equipo, los Seahawks (16-3) alcanzaron el cuarto Super Bowl en la historia de la franquicia y el primero en 11 años. Seattle perdió esa aparición más reciente ante los New England Patriots, su rival en dos semanas en el Levi's Stadium en Santa Clara, California.

Sam Darnold in the biggest game of his career:



25/36

346 yards

3 TDs

0 INTs



NFC CHAMPION uD83DuDC51 pic.twitter.com/pFEyYAQRSu — NFL (@NFL) January 26, 2026

Con Los Angeles (14-6) enfrentando una cuarta y cuatro en la yarda seis de Seattle, el entrenador en jefe Sean McVay decidió intentarlo y el pase de Matthew Stafford fue desviado en la zona de anotación por Devon Witherspoon. El mariscal de campo, de 37 años, tuvo una última posesión de 25 segundos, pero Seattle contuvo de nuevo su desesperado intento por un touchdown milagroso, cuando Puka Nacua fue tacleado dentro del campo cerca de la yarda 50 en la última jugada.

Stafford sufrió con la defensiva de los Seahawks

Stafford finalizó el encuentro con 374 yardas y tres touchdowns, pero los Rams fueron perjudicados por errores críticos, incluyendo un despeje que dejó caer Xavier Smith en el tercer cuarto. En la siguiente jugada, Darnold conectó con Jake Bobo para un touchdown de 17 yardas y tomar una ventaja de 24-13.

Darnold, quien fracasó en su debut en los playoffs la temporada pasada con los Minnesota Vikings, jugó a pesar de una lesión en el oblicuo y completó 25 de 36 pases para 346 yardas sin pérdidas de balón. Jaxon Smith-Njigba tuvo 153 yardas recibidas, la segunda mayor cantidad en un juego de playoffs en la historia de la franquicia y un touchdown en diez recepciones.

Los Seahawks ganaban 31-20 al final del tercer cuarto con un pase de touchdown de 13 yardas de Darnold a Cooper Kupp, pero los Rams volvieron al juego cuando el esquinero de los Seahawks, Riq Woolen, fue castigado por burlarse después de desviar un pase a Nacua en tercera y 12, dando a Los Angeles un primer intento. En la siguiente jugada, Stafford lanzó nuevamente hacia Woolen, y Nacua lo venció en la esquina de la zona de anotación para un touchdown de 34 yardas.

Darnold está cerca de alcanzar la gloria

Fuente: Tribuna del Yaqui