Lucha libre: Místico y Último Guerrero conquistan al público de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Ante un lleno espectacular en el Gimnasio Municipal Manuel Lira García, Místico y Último Guerrero sostuvieron un capítulo más en su vieja rivalidad sobre el cuadrilátero y complacieron a la afición cajemense con un vibrante mano a mano, en la que fue la lucha estelar de la función que presentó el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) en Ciudad Obregón.

Fue poco más de las 11 de la noche cuando se escucharon los primeros acordes de la música que anuncia la entrada a escena de ambos gladiadores, primero de Último Guerrero y después del Príncipe de oro y plata, quienes desde su entrada se robaron los reflectores de los miles de asistentes que abarrotaron el inmueble.

El enmascarado demostró su calidad sobre el ring

Y ambos cumplieron con una lucha que no defraudó; el lagunero castigó al encapuchado con su rudeza habitual, golpeándolo abajo del ring y dominando los primeros minutos. Conforme avanzó la contienda, el último boom de la lucha libre se fue recuperando, y aprovechó su velocidad para darle la vuelta a las acciones y, con su llave especial 'La Mística', rindió al luchador de último nivel y se llevó la victoria. La afición reconoció la entrega de las dos leyendas, llenando el ring de dinero.

Último Guerrero hizo sufrir al Místico

Resto de la cartelera

En la lucha semifinal, El Tigre de Bengala NG y el luchador sorpresa Esfinge salieron con la mano en alto después de que el referí 'El Cacahuate' descalificara a El Elemental y Willy Cortez Jr. Por quitarle la tapa al gladiador internacional. Con esto, 'El Hijo Pródigo' de Ciudad Obregón regresa con una sensación agridulce, al no llevarse el resultado, pero retó a Esfinge a un duelo mano a mano en el regreso del CMLL en abril próximo.

Elemental no tuvo el regreso que hubiera esperado

Por otra parte, la dupla de Dulce Gardenia y Dragón Black Jr. Vencieron a Rey Sombra Jr. y Villano III Jr. Mientras que uno de los mejores momentos de Ciudad Obregón fue cuando Kemalito, Tengu y Chamuel subieron al ring en una tercia de la muerte.

Los mini gladiadores también se robaron la noche

A pesar de la ausencia de KeMonito por lesión, las tres microestrellas lo dejaron todo y la victoria fue para Kemalito con una plancha sobre Tengu. A su vez, figuras de la región como Cannon, Cobra King, Blue Star, Segrado Tormento y Dark Fire también formaron parte de la velada.

Fuente: Tribuna del Yaqui