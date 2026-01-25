Manchester United le pega al líder de la Premier League; los 'Red Devils' vencen al Arsenal

Ciudad de México.- Arsenal recibió al Manchester United en el Emirates Stadium en actividad correspondiente a la jornada 23 de la Premier League, en un encuentro que terminó con victoria para el conjunto visitante. El marcador de tres anotaciones por dos significó el final del invicto de los 'Gunners' como locales en la presente campaña.

El equipo dirigido por Mikel Arteta llegaba al compromiso con una ventaja de cuatro puntos sobre el Manchester City, que previamente había cumplido con su compromiso ante el Wolverhampton. Ante ese escenario, Arsenal estaba obligado a sumar para mantenerse en la cima del campeonato y conservar el margen de maniobra en la lucha por el título.

Por su parte, el Manchester United, bajo la dirección técnica de Michael Carrick, arribó a Londres con la motivación a tope luego de haber conseguido un triunfo importante frente al Manchester City en la jornada anterior. El duelo ante el Arsenal representaba una nueva prueba de exigencia para los 'Diablos Rojos', quienes volvieron a responder en un escenario complejo.

El encuentro estuvo marcado por la intensidad y por una serie de anotaciones de alta factura. Arsenal tomó ventaja en el marcador tras un gol en propia puerta de Lisandro Martínez, situación que parecía encaminar el partido a favor del conjunto local. Sin embargo, el United reaccionó de manera oportuna y logró igualar el marcador antes del descanso.

La anotación del empate llegó tras un error en la salida del Arsenal, mismo que fue capitalizado por Bryan Mbeumo, quien burló al guardameta David Raya y definió con precisión para colocar el uno por uno. El tanto dio impulso al cuadro visitante, que mostró mayor determinación en el complemento.

En la parte complementaria, el United fue el mejor equipo en la cancha y, en apenas cinco minutos, Patrick Dorgu los adelantó en el marcador con un disparo de la media distancia. Cuando parecía que el Manchester tenía la victoria en la bolsa, el panorama se les complicó con la anotación de Mikel Merino en el 84', pero solo tres minutos después, Matheus Cunha concretó el marcador final de un juego de alarido.

Fuente: Tribuna del Yaqui