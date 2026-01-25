Sabalenka impone su jerarquía para derrotar a Mboko y avanzar en el Abierto de Australia

Melbourne, Australia.- La bielorrusa Aryna Sabalenka impuso su jerarquía para sellar su pase a los cuartos de final del Abierto de Australia este domingo, al imponerse a la canadiense Victoria Mboko, decimoséptima favorita, por 6-1 y 7-6(1) en Rod Laver Arena.

La líder del ranking, quien busca un tercer título del primer Grand Slam del año en las últimas cuatro ediciones, resistió ante la joven de 19 años y jugará contra otra joven, Iva Jovic, de 18 años, en la ronda de cuartos de final. Jovic, cabeza de serie número 29, superó a Yulia Putintseva 6-0, 6-1 en 53 minutos en el John Cain Arena, con seis breaks de saque y ganando los primeros 10 juegos, para asegurarse por primera vez un puesto en los octavos de final de un Grand Slam.

"Obviamente, es la número 1 por una razón y tuvo mucho éxito en este torneo", dijo Jovic sobre Sabalenka. "Pero eso es lo que quiero, lo dije el año pasado, espero poder jugar contra ella este año, porque definitivamente quieres jugar con la mejor y ver cómo vas".

Sabalenka, que bromeaba sobre esperar una invitación formal para hacer pareja con Djokovic en dobles mixtos en un major, superó el primer set en 31 minutos contra Mboko, pero tuvo algunas dificultades en el segundo. Mboko salvó bolas de partido y jugó lo suficientemente bien como para vencer a muchos jugadores, pero no a la dos veces campeona del Abierto de Australia.

La canadiense ofreció resistencia antes de caer

"Qué jugadora tan increíble para una edad tan joven", dijo Sabalenka sobre Mboko. "Es increíble ver a estas chicas subiendo en el Tour. No me puedo creer que diga eso. Me exigió muchísimo, y estoy feliz de haberla superada", añadió Sabalenka en su entrevista televisiva en la cancha.

Sabalenka lideraba el segundo set 4-1, pero luego no logró convertir tres bolas de partido mientras lideraba 5-4. Mboko fue tomando impulso poco a poco y forzó un desempate, pero Sabalenka dominó. Fue la vigésima victoria consecutiva en desempate, un récord, para Sabalenka.

"Intento no pensar que esto es un desempate y jugar punto por punto", dijo Sabalenka, que ganó títulos consecutivos en Australia en 2023 y 2024 antes de perder la final del año pasado contra Madison Keys. "Supongo que esa es la clave de la constancia".

La bielorrusa impuso su jerarquía

