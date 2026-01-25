¿Se perderá el Mundial 2026? Capitán de la Selección Mexicana se alejará de las canchas por lesión

Ciudad de México.- Con menos de cinco meses para que llegue el silbatazo que dé inicio a la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana pudiera enfrentar una dura baja luego de que se informara que su capitán sufrió una lesión de consideración. Edson Álvarez, defensivo del 'Tricolor' que milita con el Fenerbahçe, informó que tuvo una recaída en una vieja lesión de tobillo que lo marginará de las canchas.

Cabe recordar que el nacido en Tlanepantla, Estado de México, está en calidad de préstamo con el equipo otomano, con quienes se ha perdido una gran cantidad de partidos por las constantes lesiones desde su arribo en agosto del 2025. De las últimas tres jornadas, ha sido baja en tres de ellas por presentar molestias en el tobillo y, en uno de los duelos que tuvo acción, fue de cambio y solo disputó un minuto.

Si bien la lesión antes mencionada lo había marginado de las canchas en las últimas semanas, el mexicano fue utilizado en el duelo ante el Aston Villa de la UEFA Europa League, donde se le vio con mayor ritmo. Cuando parecía que la dolencia estaba solventada, se reveló que Álvarez había salido con dolencias del partido antes mencionado y, tras las pruebas médicas, se determinó que debería parar toda actividad.

Fue el propio jugador quien lo dio a conocer mediante sus redes sociales, donde apuntó que no se trata de una nueva lesión, sino que recayó en los mismos problemas de tobillo. "En conjunto con el cuerpo técnico y el cuerpo médico, decidimos volver a parar para reevaluar la situación y determinar con precisión la gravedad de la lesión".

Comunicado sobre la lesión de Edson Álvarez

Al final del comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Edson señaló que se concentrará en su recuperación para mostrar su mejor forma, sin revelar el tiempo que causará baja. Con 137 días para que llegue la jornada inaugural del Mundial 2026, el capitán del combinado 'Tricolor' tendrá el tiempo en contra para concretar su recuperación, pues el hecho de no asistir con México pudiera ser determinante en las aspiraciones de la justa internacional.

Este nuevo problema pudiera traer el punto final en su estadía con el Fenerbahçe, pues el club turco habría lanzado un ultimátum contra el mexicano, pues se decidió no hacer válida la cláusula de compra definitiva si no mejoraba su nivel en los próximos meses, algo que no se podrá concretar.

Fuente: Tribuna del Yaqui